Remplacer le disque dur PS5: le stockage PlayStation peut-il être modifié?

Ce serait tellement agréable: ouvrez le volet, remplacez le disque dur PS5, c’est fait. Le stockage SSD intégré de la PlayStation 5 limite vos options en cas de problème. Découvrez ici ce que vous pouvez faire en cas de problème.

Ce n’était pas un problème avec la PS4, mais vous ne pouvez pas remplacer un disque dur PS5: le stockage SSD de la PlayStation 5 est installé en permanence sur la carte mère. Il y aura bientôt la possibilité d’augmenter la capacité de stockage. Cependant, s’il y a un problème avec les 825 gigaoctets installés, il n’est pas facile de les permuter. Heureusement, contrairement aux disques durs conventionnels, les unités de stockage numérique n’ont pas de pièces mécaniques, donc un défaut ne devrait que rarement se produire. Mais que faire si c’est le cas?

Disque dur PS5 cassé? Lorsque le stockage SSD pose des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec la mémoire de la console, vous devez d’abord essayer de reconstruire la base de données de la PS5. Nous expliquons comment cela fonctionne dans notre guide spécial. Si cela n’améliore pas la situation, il est préférable de contacter le support matériel PlayStation ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre PS5. Si la console est sous garantie, vous pourrez peut-être l’échanger contre une nouvelle.

Échangez le disque dur PS5 pour plus d’espace? Pas facile

Avez-vous besoin de plus d’espace sur la PS5? Sur la PlayStation 4, vous pouvez échanger le disque dur et utiliser plus ou plus de mémoire plus rapide sur la console pour moins. Ce n’est pas possible avec la PS5, mais il existe des moyens d’augmenter la mémoire.

D’une part, vous pouvez déplacer des données et des jeux PS4 sur un disque dur USB externe.

D’autre part, Sony a annoncé une mise à jour qui vous permettra d’équiper la PS5 d’un stockage SSD supplémentaire. La console a déjà une connexion correspondante.

