Remothered: Broken Porcelain nous laisse également avec sa bande-annonce de l’édition 2020 de la gamescom

La terreur fait chauffer les moteurs face à l’étape d’automne qui, comme d’habitude, nous laissera avec un bon lot de titres selon la célébration la plus populaire de ces dates, Halloween, ou Toussaint. L’un des premiers sera Remothered: Porcelaine cassée, suite du titre d’horreur indie italien Remothered: Pères tourmentés, un succès inattendu dans le genre grâce à un scénario très élaboré et quelques mécaniques classiques du genre le plus puriste. Désormais, les responsables nous apportent la nouvelle bande-annonce de cette suite qui suit les traces de nouveaux personnages, mais avec une connexion directe.

Comme nous voyons à travers Gematsu, nous avons une nouvelle bande-annonce qui arrive à l’occasion du gamescom 2020, qui se déroule ces jours-ci en format numérique et par le biais d’annonces en direct et de présentations en streaming, car la situation actuelle avec la pandémie a forcé l’industrie. Dans ce nouveau look, nous avons beaucoup plus de scènes cinématographiques de ses protagonistes et de la relation qu’ils entretiennent entre eux, en particulier les deux adolescents de l’histoire.

Principales caractéristiques par Remothered: Porcelaine cassée

Intrigue psychologique passionnante. Le classique culte primé Remothered reviens Porcelaine cassée , le point d’entrée idéal pour les nouveaux fans découvrant la franchise, ainsi que pour les vétérans de la série qui ont soif d’une histoire supplémentaire sur les événements et les personnages de Tormented Fathers.

Horreur de survie réaliste. L'Ashmann Inn est aussi riche en ressources qu'en danger. Parcourez soigneusement l'environnement à la recherche d'objets pour vous aider à explorer des lieux obsédants qui cachent de graves secrets d'un passé terrifiant.

Jeu de furtivité intense. Parcourez les ombres de l'Ashmann Inn et utilisez tout ce que vous avez à votre disposition pour distraire les ennemis lors d'une escapade intelligente.

Enquêtez et échappez-vous. Des énigmes stimulantes, une histoire étendue et une bande-son obsédante du compositeur Luca Balboni ( Remothered: Pères tourmentés , Mien , Regardez-les tomber ) transforme l’atmosphère sombre et sombre en une expérience terrifiante qui hantera les joueurs longtemps après la fin du jeu.

Des personnages captivants. La liste de personnages charismatiques s'agrandit à mesure que les favoris des fans reviennent pour rencontrer tous les nouveaux ajouts à la distribution inspirés par les protagonistes des classiques de l'horreur.

Cinématique en temps réel. Dans une série, des cinématiques en temps réel entièrement animées insuffleront une nouvelle vie aux personnages et au monde de Remothered pour un niveau d'immersion sans précédent.

Le titre devait arriver en juillet, mais enfin un retard nous laisse avec la date du 20 octobre, et sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, à la fois numériquement et physiquement.

