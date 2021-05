Remnant: From the Ashes Rises avec la mise à niveau PS5

Remnant: From the Ashes est un jeu de tir PlayStation 4 avec plus qu’une bouffée de Dark Souls, et vous vous en souviendrez peut-être d’une précédente gamme PS Plus. En mars, le jeu faisait partie de la sélection gratuite du mois, permettant aux membres de jouer le titre sans frais supplémentaires. Que vous l’ayez lu ou non, j’espère que vous l’avez au moins ajouté à votre bibliothèque. L’éditeur Perfect World Entertainment vient de confirmer une mise à niveau PS5 pour le jeu.

Annonce de la mise à niveau de nouvelle génération pour Remnant: From the Ashes! 4K à 30 ips ou 1080p à 60 ips sur la PlayStation®5 et la Xbox Series X / S. À venir le 13 mai! 📢> https://t.co/OcTcmYCEGh#Reste # PS5 #Xbox pic.twitter.com/0gUpYq6p0j – Remnant: Des cendres (@Remnant_Game) 6 mai 2021

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, Remnant sur PS4 recevra un gros patch de nouvelle génération, ce qui signifie que si vous le jouez sur PS5, il profitera de ce coup de pouce supplémentaire. Vous pourrez jouer en 4K avec 30 images par seconde, ou opter pour un mode performance – 1080p à 60 images par seconde.

La mise à jour sera mise en ligne dans une semaine, le 13 mai, il n’y a donc pas longtemps à attendre avant de pouvoir découvrir la version améliorée de Remnant. Allez-vous lui donner une chance? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.