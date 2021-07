Remises sur les soldes d’été du PS Store Tant de grands jeux PS5 et PS4

Il est temps pour l’un des grands : celui de Sony PlayStation Store les soldes d’été sont là et c’est parti beaucoup d’offres alléchantes pour les jeux PS5 et PS4. Certaines des remises répertoriées ci-dessous expirent à minuit le 4 août 2021 tandis que d’autres sont valables pendant deux semaines supplémentaires, alors assurez-vous de vérifier ce détail important lorsque vous regardez chaque titre. Donc, avec les remises en vigueur dans les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis en ce moment, jetons un coup d’œil à ce que nous avons.

Sur PS5, Demon’s Souls est à nouveau réduit à 52,49 € / 49,69 €, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales peut être récupéré pour 37,49 € / 34,99 € et Returnal tombe à 52,49 € / 49,69 €. Ensuite, il y a Sackboy: A Big Adventure pour 42,59 €/40,19 € et Metro Exodus pour seulement 8,74 €/9,99 €. Oui, c’est vraiment pour la version PS5 native. Disco Elysium: The Final Cut ne coûte que 19,79 €/23,99 €, Judgment est à vous pour 22,74 €/25,99 € et Yakuza: Like a Dragon coûte 35,74 €/38,99 €. Nous avons également Hitman 3 pour seulement 27,49 €/29,99 €.

Les autres offres de jeux PS5 sont :

Pour les jeux PS4, Mass Effect Legendary Edition reçoit sa première remise numérique jusqu’à 46,79 €/44,99 €, Predator: Hunting Grounds est de 13,99 €/11,99 € et Red Dead Redemption 2 peut être récupéré pour 22,54 €/24,59 €. Nous avons également Sekiro: Shadows Die Twice pour 38,99 €/38,99 €, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster à 31,49 €, puis Spelunky 2 pour 10,39 €/12,99 €. 13 Sentinelles: Aegis Rim peut être acheté pour 22,49 € / 26,99 €, Outer Wilds est à 11,39 € / 14,99 € et Assassin’s Creed Odyssey est réduit à 12,09 € / 14,99 €. Forgotton Anne vaut également la peine d’être considéré à seulement 4,79 € / 5,99 €.

Avec plus de 1 100 remises incluses dans les soldes d’été du PS Store, les offres énumérées ci-dessus ne font qu’effleurer la surface de ce qui est proposé. Les pages de destination de la vente ne sont pas encore en ligne, alors consultez les prix PS pour la liste complète des offres pour le moment. Qu’est-ce qui vous fait envie ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.