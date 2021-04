Remedy aurait pointé une lampe de poche sur Alan Wake 2

OSRAM Lampe de poche LED -

Tout savoir sur l'article Lampe de poche LED de la marque OSRAM : Cette Lampe de poche LED est une combinaison 2 en 1 très compacte et puissante, d'une lampe d'atelier et d'une lampe torche. - Pliable et avec support magnétique. - Caractéristique d'une lumière extrêmement brillante. - Un éclairage brillant et