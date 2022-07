Remboursez-moi si vous pouvez Un jeu vidéo d’horreur sur Steam exige que les utilisateurs terminent le jeu avant de demander un paiement

Un récent jeu vidéo d’horreur sur Steam exige que les utilisateurs terminent le jeu avant de demander un paiement. Le jeu est sorti vendredi par le développeur indépendant Sun Game Studio sur le populaire Valve Store. Sarah fait un cauchemar et est poursuivie par un monstre.

La seule façon de la réveiller de son sommeil torturé est de terminer avec succès les quelque 100 chemins distincts du labyrinthe.

La plupart des jeux d’horreur qui figurent sur notre liste des meilleurs jeux d’horreur proposent depuis longtemps la chasse aux monstres, des environnements exigus et chaotiques et une logique cauchemardesque.

Toutes ces informations peuvent être trouvées dans Remboursez-moi si vous le pouvez, à l’exception de la recommandation effrayante d’éviter de rester immobile pendant plus de 45 secondes.

Malheureusement, les créateurs de Sun Game Studio n’expliquent pas pourquoi. Pourtant, Liam suppose que c’est probablement parce que si vous le faites, un monstre massif et terrible avec de longues griffes se matérialisera et vous poursuivra dans votre labyrinthe cauchemardesque. Bon travail; au moins vous pouvez voir où vous allez, grâce au nombre absurde de bâtons lumineux.

Vous vous engagez à terminer le jeu avant de demander un remboursement, sauf si vous êtes un lâche lorsque vous y jouez.

Les termes et conditions de la politique de remboursement de Steam sont évidents, et je cite : « Valve, sur demande via help.steampowered.com, effectuera un remboursement pour quelque raison que ce soit, à condition que la demande soit effectuée dans le délai de remboursement requis et, dans le cas d’un jeu si joué pendant moins de deux heures.

Alors. Ils expliquent que « vous pouvez toujours demander un remboursement, et nous le considérerons même si vous ne respectez pas les règles de retour que nous avons spécifiées ». Je ne sais pas si vous aurez de la chance dans cette situation.

Aujourd’hui, le 22 juillet, Give Me Back If You Can sera disponible sur Steam pour 3 €/4 €/4 €. Si vous le remplissez assez rapidement, le remboursement sera émis dans environ une semaine, techniquement gratuit.