REM célèbre le 40e anniversaire de son premier single, «  Radio Free Europe  »

AGV X70 Matt Black

A l'occasion de son 70ème anniversaire la firme italienne AGV ré-édite son premier casque jet en fibre, créé en 1954 et devenu célèbre sur les circuits grâce à son pilote légendaire Renzo Pasolini. Voici donc le X70, casque à l'allure rétro et aux spécificités techniques modernes. Léger, avec sa coque en fibre de verre lui conférant un poids de 870 grammes dans les plus petites tailles, confortable avec son intérieur premium constitué de tissu suède et de cuir démontable et lavable, le X70 est un jet sans visière, mais auquel vous pourrez fixer, par le biais de ses pressions, un écran ou une casquette, disponibles en option. Si dans les années 70 les pilotes de course sont passés au port du casque intégral, lui, n'a jamais cessé de porter son jet. Léger, solide et confortable, le X70 saura séduire les nostalgiques de ce pilote de légende en quête d'un jet au design rétro et aux prestations actuelles.Casque jet X70 pour adulteDesign rétro Matériau : fibre de verre ACF3 tailles de calotteCalotte intérieure EPS Intérieur premium : en tissu suède et en cuir, démontable et lavable. Logo AGV brodéPressions pour y adapter une casquette ou un écran, disponibles en optionLivré avec sa housse de transport Jugulaire : boucle double DPoids : 870 gr (tailles XS à MS), 920 gr (tailles ML à L) ,1040 gr (tailles XL à 2XL)