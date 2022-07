Relic Entertainment a annoncé la date de sortie de The Company Of Heroes 3. Il sortira le 17 novembre 2022

Et déjà au début des joueurs attendent deux campagnes à la fois. Le premier concerne les combats alliés en Italie et le second les opérations de Rommel et de ses troupes contre les alliés en Afrique du Nord. De plus, une courte démo est apparue sur le site Web du projet – Mission Alpha.

Sorti l’année dernière et populaire parmi les gens, le jeu de tir coopératif Aliens: Fireteam Elite recevra une mise à jour saisonnière le 26 juillet.

Il y aura un nouveau système d’avancement, un nouveau mode et, surtout, un jeu croisé entre les joueurs console et PC. Ainsi, les PC-boyars auront l’opportunité d’apprendre aux serfs de la console comment tuer tous ces méchants étrangers.

Où puis-je trouver une version rare, presque à collectionner et scellée d’un jeu vidéo ? Dans un entrepôt de jeux vidéo abandonné ? Peut-être.

A la vente des biens d’un magasin en faillite ? Cela arrive aussi. Mais l’utilisateur de Reddit a trouvé The Last of Us Survival Edition pour PlayStation 3… dans son placard.

En plus du disque du jeu lui-même, la publication comprenait un album avec des illustrations et une bande dessinée American Dreams. Comment tout cela pourrait se retrouver dans les toilettes, et même intact, l’utilisateur n’a pas dit.

Dans la mission, vous prendrez le commandement du Deutsches Afrikakorps (DAK) alors qu’ils tentent de pousser les Britanniques hors de leurs positions fortes. La mission est désormais gratuite sur Steam jusqu’au 19 juillet.

Contrairement à la campagne dynamique italienne ramifiée et ouverte, l’opération nord-africaine est conçue de manière plus classique, l’expérience solo dirigée par la narration.

Il dispose d’une multitude de nouveaux mécanismes avec des manèges de chars qui permettent des attaques à grande vitesse intégrées et des appels à de puissantes unités italiennes telles que les ingénieurs de combat Guastatori et le char léger L6 / 40.