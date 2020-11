Reliance Jio présente de nouveaux forfaits prépayés annuels tout-en-un au prix de départ de Rs 1,001

Tendance FP06 nov.2020 16:08:48 IST

Le géant indien des télécommunications Reliance Jio a annoncé trois nouveaux plans annuels prépayés tout-en-un. Ces plans récemment lancés seront idéaux pour les utilisateurs qui souhaitent se recharger longtemps et obtenir des packs avec une validité plus longue. Alors qu’un plan est à Rs 1 001, les deux autres offres annuelles sont à Rs 1 301 et Rs 1 501. Jio a publié les nouveaux plans sur son site Web avec la quantité de données qui seront fournies, le nombre de SMS gratuits et la fourniture d’appels vocaux.

Les utilisateurs optant pour le forfait annuel Rs 1 001 pourront obtenir 49 Go de données totales pendant 336 jours. Cela signifie que les utilisateurs recevront 150 Mo de données chaque jour. Comme c’est la norme avec Jio, une fois la limite quotidienne franchie, la firme propose un accès Internet à vitesse lente. Cela continuera également pour ces nouveaux packs. Les autres avantages incluent les appels vocaux Jio à Jio illimités ainsi qu’un FUP de 12 000 minutes sur Jio vers les appels vocaux non Jio. De plus, comme d’autres forfaits populaires, les acheteurs recevront 100 SMS par jour ainsi que des abonnements gratuits à Jio applications.

Le deuxième plan annuel est pour Rs 1,301 qui offre 164 Go de données totales et donc 500 Mo de données par jour. D’autres avantages concernant les appels vocaux illimités Jio à Jio et 100 SMS par jour sont également applicables. Enfin, le troisième plan annuel tout en un est pour Rs 1 501, où les utilisateurs peuvent obtenir 504 Go de données totales, plafonnant à 1,5 Go par jour. Après consommation des données pour la journée, la vitesse Internet sera réduite et ce plan partage également les mêmes avantages d’appels, de messages et de validité que les deux autres.

Avant cela, l’entreprise proposait quatre plans tout-en-un. À partir de Rs 75, les plans étaient pour Rs 125, Rs 155 et Rs 185. Ces plans ont une validité de 28 jours et peuvent offrir un maximum de 56 Go de données.

Clause de non-responsabilité: Reliance Industries Ltd. est le seul bénéficiaire d’Independent Media Trust qui contrôle Network18 Media & Investments Ltd qui publie Firstpost

