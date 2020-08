Reliance Jio annonce les plans tarifaires JioFiber avec “ essai gratuit de 30 jours ”: tout ce que vous devez savoir

L’équipe de nouvelles de tech231 août 2020 14:30:39 IST

Reliance Jio a introduit quatre nouveaux plans tarifaires JioFiber à un prix de départ de Rs 399 par mois. La société a également annoncé que tous les nouveaux utilisateurs (activant à partir du 1er septembre) bénéficieront d’un “essai gratuit de 30 jours sans condition”. Dans le cadre de cet essai, les utilisateurs bénéficieront d’une vitesse Internet de 150 Mbps, d’un décodeur 4K avec accès à 10 applications OTT payantes, y compris Netflix, Amazon, Disney + et Hotstar. Si les utilisateurs n’aiment pas le service, il sera supprimé, aucune question ne sera posée. Les utilisateurs qui se sont inscrits entre le 15 et le 31 août pourront également bénéficier de cet essai de 30 jours.

Le plan Rs 399 offre une vitesse de 30 Mbps avec des appels vocaux illimités et un abonnement aux applications OTT pendant un mois. Le plan Rs 699 comprend une vitesse de 100 Mbps, des appels vocaux illimités et un abonnement aux applications OTT pendant un mois. Le plan tarifaire Rs 999 offre une vitesse de 150 Mbps, des appels vocaux illimités et un abonnement pour 11 applications OTT d’une valeur de 1000 Rs. Le plan mensuel le plus cher est de Rs 1499, il offre une vitesse de 300 Mbps, un abonnement à 12 applications OTT d’une valeur de 1500 Rs et des appels vocaux illimités.

En plus de tout cela, tous ces utilisateurs auront également accès à JioTV Plus, JioMeet et JioGames applications aussi.

Clause de non-responsabilité: Reliance Industries Ltd. est le seul bénéficiaire d’Independent Media Trust qui contrôle Network18 Media & Investments Ltd qui publie Firstpost

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂