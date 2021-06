Reliance AGA 2021 : Comment regarder la réunion du 44e actionnaire en direct sur JioMeet, YouTube, Twitter, etc.

24 juin 2021 12:25:21 IST

Le conglomérat Reliance Industries Ltd (RIL), basé à Mumbai, tient aujourd’hui son assemblée générale annuelle 2021. La 44e réunion des actionnaires débutera à 14 h 00 IST, et au cours de cette réunion, Reliance devrait faire des annonces vitales concernant ses activités de télécommunications, de vente au détail et de pétrole à chimique. Chaque année, l’AGA de Reliance est suivie de près par les investisseurs de l’entreprise, ainsi que par les consommateurs des produits et services de Reliance, et la réunion de cette année devrait également voir des dizaines de personnes se connecter pour prendre connaissance des dernières mises à jour de RIL.

Reliance AGA 2021: Comment regarder sur JioMeet

Pour ceux qui souhaitent le suivre, il y aura une diffusion en direct de l’AGA de Reliance 2021 sur JioMeet. Les personnes intéressées devront s’inscrire à la rencontre en se connectant sur jiomeet.jio.com/rilagm/joinmeeting.

Après l’enregistrement, les utilisateurs devront cliquer/taper sur l’option « Autres », saisir leur nom et l’organisation pour laquelle ils travaillent et effacer un captcha pour justifier l’accès.

Une fois cela fait, les téléspectateurs pourront accéder à la diffusion en direct de l’AGA 30 minutes avant l’heure de début prévue de l’AGA.

https://t.co/9jlRvACgdb – Flamme de la vérité (@flameoftruth) 23 juin 2021

Alternativement, ceux qui souhaitent suivre la diffusion en direct peuvent également le faire sur les plateformes de médias sociaux. L’AGA sera diffusée en direct sur Reliance Industries Limited la page Facebook, confiance La page Facebook de Jio, ainsi que sur le RIL Twitter et Jio Twitter pages, et Chaînes YouTube de La flamme de la vérité.

Avis de non-responsabilité : Reliance Industries Ltd. est le seul bénéficiaire d’Independent Media Trust qui contrôle Network18 Media & Investments Ltd qui publie 45secondes.fr.

.

