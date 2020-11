Relever les défis de la mission analogique lunaire Selene II – Rapport du commandant: jour lunaire 7

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation ( HAUTE MER ), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission Selene II de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights .

Rapport du commandant de la mission Selene II à HI-SEAS

Jour de la mission lunaire 7 (24 novembre 2020)

«Il n’y a aucun espoir à l’horizon» – ce sont certainement les mots les plus sombres que j’aie jamais prononcés lors d’une mission. Regarder par l’une des deux fenêtres de notre habitat ne m’a apporté aucun réconfort. Tout ce que nous pouvions voir, ce sont des nuages ​​épais et gris. L’équipage de Selene II a été confiné à l’intérieur de la station spatiale analogique HI-SEAS pendant plus de cinq jours consécutifs en raison de ce que l’on appelle des «tempêtes de poussière lunaires» (tempêtes de pluie ou brouillard épais). Notre habitat est situé à 8200 pieds d’altitude sur Mons Hadley, la Lune (aka sur le volcan Mauna Loa à Hawaï). À cette altitude, les tempêtes peuvent persister pendant des jours. Nous ne pouvons pas quitter notre habitat pendant ces tempêtes, car nous risquions de nous blesser et nos équipements EVA (Extra-Vehicular Activity) seraient endommagés. Sur la lune, cela signifierait potentiellement mourir.

Un selfie de l’équipage Selene II avant le début de la mission. De gauche à droite: Lindsay Rutter, Karen Rucker, Michaela Musilova, Fabio Teixeira (arrière), Cassandra Klos, Ben Greaves. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

L’équipage est composé de l’agent des opérations Fabio Teixeira, fondateur et PDG d’Hypercubes, une startup ayant des racines à l’Université internationale de l’espace et à l’Université de la singularité. Il est un entrepreneur spatial visionnaire avec une approche holistique de la sécurité alimentaire et de la durabilité. Notre Crew Journalist est la photographe Cassandra Klos. Elle est l’une de nos trois vétérans analogiques de Mars qui a travaillé sur un projet de longue durée sur les simulations spatiales.

Le Dr Lindsay Rutter est un autre vétéran analogique de Mars qui détient actuellement une bourse postdoctorale JSPS à l’Université de Tsukuba. Elle est la bio-ingénieur de l’équipage et elle utilise ses connaissances en bioinformatique et en bio-ingénierie pour étudier de grands ensembles de données de biologie spatiale. Notre troisième vétéran de Mars est Karen Rucker, qui est ingénieur radiofréquence pour vaisseau spatial jouant le rôle d’ingénieur en systèmes d’équipage pour Selene II. Karen est passionnée par la sensibilisation STEM, l’amélioration de la communication dans l’espace et dans des environnements analogiques distants comme à HI-SEAS. Ben Greaves est un volontaire agricole de retour du Peace Corps et notre ingénieur d’équipage, avec une formation en génie agricole environnemental contrôlé. Ses recherches sont profondément impliquées dans l’équité contre la faim et la conception de systèmes de serre hors terre. Enfin, je m’appelle Dr. Michaela Musilova et je suis le commandant de l’équipage. Je suis astrobiologiste et astronaute analogique lunaire et martien avec une expérience dans la direction de plus de 20 missions spatiales simulées.

Équipage exerçant à l’intérieur de l’habitat. Les équipages analogiques lunaires doivent s’entraîner pendant au moins 30 minutes chaque jour en mission. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Pendant la mission Selene II, nous vivons et travaillons à HI-SEAS de la même manière que possible à ce que les premiers colons sur la lune vivraient. Notre vie ici et toutes nos activités sont extrêmement limitées. Nous sommes constamment surveillés par Mission Control sur Terre, nous ne mangeons que des aliments lyophilisés, nous sommes limités dans notre approvisionnement en eau et notre énergie provient de l’énergie solaire. Lors des jours de mauvais temps, nous risquons de tomber en panne d’électricité si nos panneaux solaires ne rechargent pas les batteries de notre habitat.

C’est exactement ce que nous avons vécu au cours de cette mission. Les tempêtes de poussière font rage à l’extérieur de l’habitat depuis des jours, nous obligeant à vivre avec des quantités minimales d’énergie. Chaque jour, nous faisons de plus en plus de sacrifices pour survivre avec le peu de pouvoir qui nous reste. Le soleil jette parfois un œil à travers les nuages ​​épais pour recharger un peu les batteries, mais pas assez pour alimenter toutes nos technologies à l’intérieur de l’habitat.

Mode basse consommation dans l’habitat. Pour économiser l’énergie, l’équipage n’utilise que les appareils les plus vitaux de l’habitat et n’allume qu’une seule lumière la nuit. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Le jour 4 de la mission lunaire, nous avons décidé en tant qu’équipage de faire baisser la température de l’habitat de plusieurs degrés. De cette façon, nous pourrions économiser de l’énergie qui servirait à chauffer notre petite station. Avec quelques respirations profondes, nous réglons le thermostat à 63 degrés Fahrenheit. Il s’agit du thermostat pour tout l’habitat, donc la température réelle dans différentes parties de l’habitat peut descendre à près de 50 degrés F. Nous l’avons vraiment ressentie la nuit. C’est alors que tout le monde a sorti tous nos pulls, vestes et chapeaux pour survivre la nuit. Les personnes portant des couvertures comme jupes sont également devenues une nouvelle tendance de la mode sur la lune.

Équipage travaillant dans des conditions très froides. Les températures à l’intérieur de l’habitat descendent parfois à 50 ° F, ce qui signifie que les membres d’équipage doivent se mettre dans des sacs de couchage et des vêtements chauds même lorsqu’ils travaillent. (Crédit d’image: Michaela Musilova)

Ce sacrifice unanime d’équipage était loin de tout ce que nous avons fait pour faire face à nos contraintes de puissance sur cette mission. Nous avons débranché tout ce qui n’est pas essentiel à notre survie, y compris la plupart des appareils technologiques nécessaires à nos projets de recherche. C’est une décision difficile à prendre pour mes membres d’équipage, mais nous savons tous à quel point il est vital pour nous d’éviter une panne de courant. Dans le cas d’une panne de courant, il faudrait passer en urgence EVA (activité extravéhiculaire) dans des conditions précaires pour allumer notre groupe électrogène. Le risque d’un tel EVA l’emporte sur les compromis que l’équipage doit faire pour éviter que notre puissance ne s’épuise. Néanmoins, je crains que nos meilleurs efforts ne soient peut-être pas suffisants pour éviter la panne d’électricité.

J’apprécie grandement les efforts conjoints de l’équipage pour nous aider à traverser cette situation difficile. Plus important encore, ils se sont gardés les esprits les uns des autres en faisant des blagues tout le temps, en préparant des repas à faible puissance, mais toujours très savoureux et j’ai même appris à l’équipage de la danse hula pour les remonter le moral. Parfois cependant, leurs efforts peuvent être un peu exagérés. Par exemple, un membre d’équipage m’a demandé s’ils pouvaient ajouter l’eau collectée par le déshumidificateur dans notre soupe …

Regarder par la fenêtre ne nous a pas apporté beaucoup d’espoir aujourd’hui. Espoir d’un EVA qui soit et espérer recharger nos batteries. Les EVA ne sont pas notre mission et la puissance, eh bien, nous pouvons nous en passer pour le moment. Nous sommes toujours très désireux d’aller sur les EVA, car ils sont parfaits pour l’exploration, la recherche scientifique et un changement d’environnement de l’habitat. Cependant, l’équipage affrontant et surmontant les défis ensemble est le véritable objectif de notre mission. De ce point de vue, j’ai certainement beaucoup d’espoir. Je regardais juste du mauvais côté. En regardant mon équipage, je sens que l’espoir meurt le dernier.

Le commandant Musilova signe une soirée très froide avec de l’espoir à l’horizon de demain.