Relaxing Indie Game Lake présentera le gameplay dans Publisher Showcase

L’un de nos titres indépendants les plus attendus sera au premier plan de la présentation de l’éditeur de Whitethorn Digital ce week-end, qui comprendra également six nouvelles révélations de jeux. Nous parlons de Lake, bien sûr – un jeu qui nous a balayés depuis son dévoilement avec la promesse d’une livraison du courrier décontractée dans les années 1980. Surnommé A Very Whitethorn Winter, le livestream accueillera une nouvelle tranche de gameplay ainsi que des plongées profondes dans d’autres jeux tels que La cathédrale de la forêt. Les deux jeux devraient sortir sur PlayStation 4, mais le premier sortira maintenant sur Xbox Series X | S d’abord en exclusivité chronométrée.

La vitrine aura lieu le vendredi 12 mars 2021 à 10h PST / 13h EST / 18h GMT et apportera également des réductions et des mises à jour majeures pour les jeux préexistants de Whitethorn Digital. Pour en savoir plus sur Lake avant sa prochaine révélation de gameplay, consultez cette interview que nous avons menée avec le développeur Gamious. « Nous voulions créer un peu une évasion de l’état d’esprit toujours en ligne d’aujourd’hui, tout en offrant en même temps un cadre qui était encore accessible à de nombreux joueurs », c’est ainsi que l’écrivain principal Jos Bouman a décrit le jeu l’année dernière.

Nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les nouvelles du livestream A Very Whitethorn Winter ici sur le site vendredi. Qu’est-ce que tu veux voir? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.