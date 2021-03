Relativity Space s’associe à HI-SEAS et à la NASA pour célébrer la Journée internationale de la femme

Startup aérospatiale basée en Californie Espace de relativité célébrera la Journée internationale de la femme (8 mars) et le Mois de l’histoire des femmes avec une nouvelle vidéo mettant en vedette un équipage d’astronautes analogiques entièrement composé de femmes.

La nouvelle vidéo, que Relativity Space a publié aujourd’hui, met en évidence l’équipage et la mission du Sensoria M2 , la deuxième mission entièrement féminine au HAUTE MER (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation), en octobre 2020. Elle faisait suite à la première mission du genre, Sensoria M1, qui a eu lieu en janvier 2020.

Sensoria M2, auquel ce journaliste a participé , a été menée avec des partenaires tels que le Goddard Space Flight Center de la NASA, Sensoria – une organisation qui soutient l’inclusion des femmes et des groupes marginalisés dans le secteur spatial – et Relativity Space, qui se prépare pour le premier lancement de sa fusée Terran imprimée en 3D.

Mises à jour en direct: Notre mission sur Mars à l’habitat HI-SEAS

Suite: La mission Mars simulée de 8 mois de HI-SEAS en images

Relativity Space a souligné la mission Sensoria M2 à HI-SEAS pour la Journée internationale de la femme 2021. (Crédit d’image: Relativity Space)

L’équipage du Sensoria M2 présenté dans cette vidéo comprenait ce journaliste; Michaela Musilova , commandant de mission et directeur HI-SEAS et International Moonbase Alliance; Richelle Gribble, artiste, conservatrice et galeriste; Amanda Knutson, aviateur senior dans l’US Air Force; Le Dr Brandy Nunez, vétérinaire, microbiologiste et musicien; et Beth Mund, communicatrice scientifique et animatrice de « Podcast de l’espace décontracté . «

L’équipage a également été guidé par le géoscientifique Sian Proctor, un astronaute analogique qui a accompli de nombreuses missions, dont la première mission jamais menée à HI-SEAS et professeur de géologie, de durabilité et de science planétaire au South Mountain Community College à Phoenix, en Arizona.

Ensemble, les six membres d’équipage, désormais astronautes analogiques, ont passé deux semaines à vivre et à travailler comme s’ils étaient sur Mars à l’habitat HI-SEAS. Lors de missions analogiques comme celle-ci, les membres d’équipage effectuent des recherches scientifiques, mènent des «Marswalks» dans des combinaisons spatiales et travaillent en équipe pour surmonter les défis de la vie dans un environnement martien analogique.

« Chez Relativity, notre objectif est de créer et de maintenir une culture où la diversité, l’inclusion,

et l’équité sont intégrées dans l’ADN de notre entreprise, pour inclure et célébrer une représentation diversifiée des antécédents, des identités et des perspectives! », a déclaré Relativity Space dans un communiqué, qui se trouve dans l’image ci-dessus.

<< En l'honneur de la Journée internationale de la femme et du Mois de l'histoire des femmes, nous sommes fiers de défendre les histoires et les expériences de 7 astronautes analogiques féminines, leurs expériences lors de la mission HI-SEAS et les défis qu'elles ont surmontés en brisant les barrières dans l'aérospatiale, STEM, et au-delà. "

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.