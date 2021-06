Relativity Space dévoile une fusée Terran R entièrement réutilisable et imprimée en 3D

Une fusée imprimée en 3D entièrement réutilisable lancera des satellites en orbite dans trois ans, si tout se passe comme prévu.

Aujourd’hui (8 juin), Espace de relativité a révélé les détails de Terran R, une nouvelle fusée à deux étages qui est la clé des objectifs audacieux hors Terre de la startup de Californie du Sud, notamment aider l’humanité à prendre pied sur Mars.

« Terran R est à la pointe de l’innovation et de la conception des fusées », a déclaré Zach Dunn, vice-président senior de l’ingénierie et de la fabrication chez Relativity Space, dans un communiqué. « Entièrement réutilisable et entièrement imprimé en 3D , Terran R sera bien adapté pour répondre aux besoins évolutifs des clients dans l’industrie des grandes constellations de satellites, tout en représentant également un pas important vers la réalisation de notre mission de construire la base industrielle de l’humanité hors de la Terre. »

Illustration d’artiste de la fusée Terran R de Relativity Space, un véhicule imprimé en 3D entièrement réutilisable qui devrait commencer à voler en 2024. (Crédit image : Espace de relativité)

Terran R sera un grand pas en avant en termes de puissance et de performances par rapport au Terran 1 à deux étages, une fusée non réutilisable que Relativity Space prévoit de commencer à voler plus tard cette année. Neuf clients différents ont déjà signé des contrats pour mettre des charges utiles sur Terran 1 , ont déclaré les représentants de l’entreprise.

Terran 1 mesure 115 pieds (35 mètres) de haut sur 7,5 pieds (2,3 m) de large et peut livrer un maximum de 2 756 livres. (1 250 kilogrammes) vers l’orbite terrestre basse (LEO), selon sa page de spécifications . Le premier étage du véhicule est propulsé par neuf des moteurs Aeon 1 de Relativity Space, tandis que l’étage supérieur comprend un Aeon optimisé pour le vide.

Les moteurs, qui brûlent de l’oxygène liquide et du méthane, sont imprimés en 3D, tout comme le reste de la fusée. Cette stratégie de fabrication permet à Relativity Space de construire des fusées avec 100 fois moins de pièces que celles de ses concurrents et de produire un véhicule complet en moins de 60 jours, ont déclaré des représentants de l’entreprise.

Illustration d’artiste des fusées Terran 1 (à gauche) et Terran R de Relativity Space, avec une personne pour l’échelle. (Crédit image : Espace de relativité)

Le Terran R devrait être lancé pour la première fois en 2024. Comme le Terran 1, il partira d’une plateforme de la station spatiale Cape Canaveral, sur la côte atlantique de la Floride.

Le Terran R mesurera 216 pieds (66 m) de haut sur 16 pieds (4,9 m) de large, avec la capacité de soulever plus de 44 100 lb. (20 000 kg) à LEO, ont déclaré des représentants de Relativity Space. Le premier étage de la fusée sera propulsé par sept moteurs Aeon R, un cousin musclé à haute pression de l’Aeon 1. L’étage supérieur du Terran R comportera un Aeon à vide, comme sur le Terran 1.

La capacité de charge utile de Terran R est proche de celle du cheval de bataille de SpaceX Faucon 9 , un pionnier de la réutilisation des fusées. Les premiers étages de Falcon 9 reviennent régulièrement et à plusieurs reprises sur Terre après avoir envoyé des satellites en orbite ; le mois dernier, par exemple, un booster Falcon 9 connu sous le nom de B1051 lancé et atterri pour une 10e fois record .

Mais Relativity Space, qui a été fondé en 2015, vise à aller plus loin dans la réutilisation avec Terran R. L’ensemble de la fusée – le premier étage, le deuxième étage et le carénage de la charge utile, qui protège les satellites pendant le lancement – sera réutilisable, ont déclaré des représentants de la société. .

« Il existe une relation organique entre l’impression 3D et la réutilisation, et cela nous donne un avantage inégalé pour concevoir la meilleure fusée entièrement réutilisable possible », a déclaré Tim Ellis, co-fondateur et PDG de Relativity Space, dans le même communiqué.

Terran R fait partie des plans de Relativity Space depuis un certain temps, mais la société a décidé au cours de la dernière année d’accélérer son développement. Ce travail sera facilité par une injection de liquidités par les investisseurs – 650 millions de dollars de financement par actions nouvellement garanti, a annoncé la société aujourd’hui.

Un tel transport n’est pas exactement sans précédent pour l’espace de la relativité. La société a engrangé 500 millions de dollars lors de son précédent cycle d’investissement, annoncé en novembre 2020.

Le nouveau Terran-R de Relativity Space sera une fusée entièrement réutilisable mesurant 216 pieds de haut avec un diamètre de 16 pieds et un carénage de charge utile de 5 mètres. (Crédit image : Espace de relativité)

« La relativité a été fondée avec la mission d’imprimer en 3D des fusées entières et de construire la base industrielle de l’humanité sur Mars », a déclaré Ellis.

« Nous avons été inspirés pour faire de cette vision une réalité, et pensons qu’il doit y avoir des dizaines, voire des centaines d’entreprises travaillant à construire l’avenir multiplanétaire de l’humanité sur Mars », a-t-il ajouté. « L’impression 3D évolutive et autonome est inévitablement nécessaire pour prospérer sur Mars, et Terran R est la deuxième étape du produit dans un voyage à long terme que Relativity planifie à l’avenir. »

Bien qu’aujourd’hui ait marqué le dévoilement officiel de Terran R, l’existence de la fusée n’était pas un secret : en février, Michael Sheetz de CNBC a écrit une histoire en profondeur sur le véhicule et son rôle envisagé.