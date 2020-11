Rejoignez Bugatti. Stephan Winkelmann est de retour chez Lamborghini

Après les rumeurs, voici la confirmation: Stephan Winkelmann, président de Bugatti, prendra la direction d’une autre marque du groupe Volkswagen, Lamborghini.

Après le départ de Stefano Domenicalli, qui a quitté le poste de PDG de Lamborghini pour revenir en Formule 1, le Groupe Volkswagen choisit de mettre fin, dans ce cas, à la séparation totale entre les marques d’un même groupe. À savoir, céder la direction de la marque Sant’Agata Bolognese à un responsable d’une autre marque – Stephan Winkelmann, président de Bugatti.

Selon le plus grand constructeur automobile européen, Winkelmann commencera à accumuler, dès le 1er décembre, le leadership de Bugatti, avec le poste de top manager de Lamborghini.

Cependant, il est également important de rappeler que ce dernier ne sera pas une nouveauté pour l’Allemand, qui a déjà dirigé Lamborghini pendant une longue période, entre 2005 et 2016.

En mars 2016, Winkelmann a pris la direction exécutive d’Audi Sport, sa place dans la marque italienne étant cédée à Domenicalli.

L’Allemand, qui a débuté sa carrière dans le secteur automobile chez Fiat, en jouant le rôle de PDG dans les représentations de la marque italienne en Autriche, en Suisse et en Allemagne, a cependant fini par ne pas être plus de deux ans chez Audi Sport et, en janvier 2018, changerait à nouveau de marque, au sein du groupe allemand.

Cette fois, Stephan Winkelman serait invité à assumer la présidence de Bugatti, poste qu’il a occupé jusqu’à aujourd’hui. Et cela, à partir du 1er décembre, commencera à s’accumuler avec la présidence de sa célèbre Lamborghini.

Stefano Domenicalli avait quatre ans d’avance sur Lamborghini

Dans des déclarations, au moment du départ, le président sortant, Stefano Domenicalli, est venu «remercier tous les employés pour leur excellent travail et leur passion pour Lamborghini», s’affirmant «fier de cette excellente équipe et reconnaissant d’en avoir fait partie, pendant les quatre dernières années ».

Marcus Duesmann, président du conseil d’administration d’Audi, une marque qui, au sein du groupe Volkswagen lui-même, a Lamborghini dans sa dépendance, a déclaré, «au nom de l’ensemble du conseil d’administration d’Audi», qui «tient à remercier Stefano Domenicalli pour ses réalisations impressionnantes et son dévouement à Lamborghini. Au cours des quatre dernières années, il n’a pas seulement conduit la transformation de la marque, il l’a poussée plus loin. Alors, «nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouveau rôle de PDG de la Formule 1».

