Réinterpréter Super Meat Boy ne devrait pas être basé sur le fait de faire de lui un coureur automatique

Les idées présentes dans Forever, ironiquement, de tout sauf infini

Parfois, les célébrités sont telles que les présentations sont inutiles. Ce n’est pas le cas: malgré la notoriété indéniable de Super Meat Boy à l’intérieur et à l’extérieur de la scène indépendante (car c’était sûrement l’un des premiers indices de la révolution indépendante que nous avons fini par vivre au cours de la dernière décennie), il est probable que beaucoup en aient oublié la nature éclat, la figure de son protagoniste, la difficulté diabolique qui baignait chacune de ses plates-formes ou le fait que son développement soit tombé sur les têtes pensantes de Tommy Refenes et Edmund McMillen (oui, la dinde celle de La liaison d’Isaac). Pour tout ça, on peut s’en souvenir comme un jeu précieux, un brave transgresseur; comme une œuvre unique qui, après s’être adaptée à toutes les plateformes existantes et pour avoir, mérité, au moins, une réinterprétation à la hauteur pour perpétuer son héritage en tant que Spelunky 2 Il a fait de même ce même 2020 avec le travail de Derek Yu. Ou laissez la licence tranquille, mais j’avoue que c’était hautement improbable.

Je suppose que Super Meat Boy pour toujours, en grande partie, c’est que: un hommage, et un immense merci aux joueurs qui ont insisté pour faire du projet Team Meat une partie de leur imaginaire collectif; un peu moins qu’une légende. Mais il est à mi-régime, en partie seulement, pas tant à cause du manque de respect et de la marginalité du lancement du titre avec des exclusivités temporaires sur Switch et PC (via Epic Games Store) que parce que c’est un titre complètement incapable de formuler ses propres idées capables de générer synergies avec un ensemble déjà excellent.

Détachée de McMillen, l’équipe de développement, désormais numérotée par des artistes comme Lala Fuchs et Paul ter Voorde et des designers comme Kyle Pulver, n’a pas seulement été incapable de mener à bien l’exercice obtus d’améliorer le simple mais formule addictive qui nous a surpris en 2010; Il a également commis une erreur dans quelque chose de beaucoup plus enfantin, théoriquement simple et injustifiable, comme la conscience de soi.

À mon avis, pour toujours Il souffre de graves troubles de la personnalité qui ont fini par l’éloigner de sa nature de plate-forme 2D classique et de se tourner vers le domaine du jeu mobile; jusqu’à le faire glisser vers un sous-genre de niche tel que le coureur automatique, qui, bien que cela puisse avoir du sens dans d’autres types de contextes, est diamétralement opposé à l’approche hardcore qui a toujours caractérisé l’IP. Il s’oppose à la précision millimétrique de nos sauts, et à l’agréable sensation de mouvement provoquée par le déplacement sur scène, aussi collant que son protagoniste. S’oppose à une partie de Super Meat Boy.

J’apprécie la tentative de réinterpréter la marque, je l’apprécie vraiment. Je sais pertinemment que cela n’a pas été un travail facile, et quoi que vous fassiez avec un personnage aussi classique que Meat Boy, cela implique une exposition à des critiques de toutes sortes. Pour cette raison, il m’est pénible d’écrire ces lignes; car le travail est agréable, et peut être recommandé dans une grande majorité des cas, mais cela reste un reproche, car en tant que fan de l’original il m’est très difficile d’accepter une base telle que celle proposée comme révolution. Parce que vous ne pouvez pas m’imposer un genre qui ne correspond pas à la philosophie originale et avoir confiance qu’il fonctionne par une science infusée sans incorporer les changements appropriés pour que tout alimente la façon dont vous l’entendez. Vous ne pouvez pas le faire sans ajouter des modifications en cours de route qui représentent vraiment un petit changement de paradigme, et qui fournissent vraiment une excuse pour réexplorer la licence d’origine. Et vous ne pouvez pas simplement le faire et espérer qu’en tant que fan absolu de Team Meat, je ne m’en plaindrai pas.