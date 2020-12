Réinitialisez la PS5, restaurez les paramètres d’usine et effacez tout

La PS5 a-t-elle des problèmes auxquels vous ne trouvez pas de solution? Ou souhaitez-vous revendre la PlayStation 5 et supprimer complètement vos données au préalable? La réinitialisation de la PS5 est facile – nous expliquons les étapes à suivre pour restaurer les paramètres d’usine ou réinitialiser la console aux paramètres d’usine.

Avant de revendre la PS5, vous devez absolument supprimer votre compte et toutes les données de la console afin que personne ne fasse de mal avec plus tard. Si la PlayStation 5 se comporte étrangement et que toutes les mesures alternatives échouent, la réinitialisation de la PS5 peut également aider. Dans ce cas, vous pouvez également restaurer les paramètres d’usine sans supprimer vos données.

Pour être prudent: créez d’abord une sauvegarde PS5

Avant d’utiliser l’une des deux options, vous devez effectuer au préalable une sauvegarde, sur laquelle vous pouvez vous rabattre en cas d’urgence. Pour cela, vous avez besoin d’un lecteur USB 3.0 externe avec suffisamment de mémoire. Connectez-le à l’une des prises USB de votre PS5, puis procédez comme suit:

Allez dans « Système » dans « Paramètres ». Sélectionnez «Logiciel système» et «Sauvegarde et restauration». Sous « Enregistrer PS5 », vous pouvez choisir les données à enregistrer. Donnez un nom à la sauvegarde et confirmez.

Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de réinitialiser la PS5!

Si vous souhaitez restaurer la sauvegarde sur la PS5 ultérieurement, sélectionnez « Restaurer la PS5 » dans le sous-menu « Sauvegarder et restaurer ».

Es-tu Membre PS Plus, vous pouvez également enregistrer des jeux dans le stockage cloud inclus.

Réinitialiser la PS5 aux paramètres d’usine

Cette mesure est utile si d’autres solutions à un problème ont échoué, mais que vous souhaitez conserver vos données sur la PS5. Choisissez d’abord cette variante avant de vraiment tout supprimer de la console en cas de problème.

Dans le cas d’erreurs PS5, cela peut également aider le Reconstruisez la base de données PlayStation. Si vous ne l’avez pas encore essayé, assurez-vous de lire notre guide sur le sujet.

Après la réinitialisation de la console PlayStation, tous les paramètres précédemment définis seront supprimés et la PS5 se comportera comme si vous la configuriez pour la première fois. Les données des joueurs et les jeux restent dans la mémoire. Pour restaurer les paramètres d’usine, procédez comme suit:

Sélectionnez « Système » dans les « Paramètres ». Allez maintenant dans « Logiciel système » et « Options de réinitialisation ». Ici, vous sélectionnez « Restaurer les paramètres par défaut » et confirmez le processus.

Une liste révèle quels paramètres PS5 seront supprimés. Faites défiler avec le joystick droit.

La PS5 redémarrera après un certain temps. Vous pouvez continuer à l’utiliser comme avant, mais vous devez le configurer à nouveau selon vos préférences.

Réinitialisez la PS5 et effacez toutes les données

Si vous souhaitez vendre la PlayStation 5 ou la donner pour d’autres raisons, enregistrez d’abord vos données (voir ci-dessus), puis supprimez tout de la console. Si vous terminez le processus, il n’y a aucun moyen de l’annuler. Tous les utilisateurs, jeux et données seront supprimés et tous les paramètres seront réinitialisés. Cependant, comme décrit ci-dessus, vous pouvez restaurer une sauvegarde de la PS5 si vous l’avez faite au préalable. Pour réinitialiser complètement la console, procédez comme suit:

Dans les « Paramètres » de la PS5, vous sélectionnez « Système ». Vous trouverez ici l’entrée Options pour la réinitialisation « sous le point » Logiciel système « . Allez dans «Réinitialiser votre console» et confirmez.

Le processus effacera tout de la mémoire de votre PS5.

La PS5 redémarre après un certain temps et se comporte comme lors de son premier déballage. Vous pouvez maintenant le transmettre à son prochain propriétaire ou le configurer à nouveau.

