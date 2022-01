Réinitialiser le Chromebook : voici comment le réinitialiser aux paramètres d’usine

Par rapport aux ordinateurs portables Windows, les Chromebooks avec Chrome OS sont beaucoup plus rationalisés et donc beaucoup plus faciles à utiliser. Cependant, il peut toujours être nécessaire de réinitialiser un Chromebook aux paramètres d’usine. Nous vous révélons comment cela fonctionne et ce que vous devez considérer.

Par Sébastien Weber

Tous ceux qui utilisent un ordinateur connaissent le problème : au fil du temps, de nombreuses données, programmes et autres s’accumulent, ce qui rend progressivement l’appareil de plus en plus lent. Dans le pire des cas, à un moment donné, cela ne fait qu’aider à réinitialiser complètement le système d’exploitation et à redémarrer un ordinateur portable qui fonctionne correctement.

Mais même ceux qui souhaitent vendre leur Chromebook sont bien avisés de réinitialiser le notebook aux paramètres d’usine afin que le nouveau propriétaire n’achète pas toutes les données en même temps. Nous vous expliquerons comment réinitialiser votre Chromebook avec Chrome OS, à quoi vous devez faire attention et quelles alternatives sont disponibles en cas de mauvaises performances.

Comment réinitialiser votre Chromebook aux paramètres d’usine

La réinitialisation d’un Chromebook aux paramètres d’usine est un jeu d’enfant, quel que soit le fabricant, qu’il s’agisse de HP, Lenovo, Asus, Acer ou autres. Suivez simplement les étapes ci-dessous :

Tout d’abord, déconnectez-vous de votre Chromebook. Cliquez sur le bouton avec l’indicateur d’horloge et de batterie dans le coin inférieur droit de Chrome OS. Ensuite, un nouveau champ s’ouvrira dans lequel vous trouverez un nouveau bouton en haut à gauche que vous pouvez utiliser pour vous déconnecter.

Maintenant, appuyez simultanément sur les touches suivantes : CTRL, ALT, SHIFT.

Une fenêtre va maintenant s’ouvrir dans laquelle vous pouvez redémarrer le Chromebook, qui démarre le processus dit « Powerwash ».

Dans la fenêtre suivante, utilisez le bouton « Suivant » ou « Powerwash » et confirmez votre sélection.

Désormais, Chrome OS travaille à la réinitialisation de votre Chromebook. Alors suivez simplement les instructions et connectez-vous avec votre compte Google pour réenregistrer le Chromebook sur votre compte.

Avec ces quelques étapes simples, vous pouvez réinitialiser votre Chromebook aux paramètres d’usine.

Éléments à prendre en compte avant de réinitialiser votre Chromebook

Lorsque vous réinitialisez votre Chromebook aux paramètres d’usine, Chrome OS supprime tous les fichiers et programmes stockés sur votre ordinateur portable. Par conséquent, vous devez suivre quelques étapes avant de commencer le processus de réinitialisation.

Tout d’abord, il est conseillé de synchroniser vos paramètres Chrome OS avec votre compte Google. Ainsi, vous pouvez les remettre sur votre Chromebook rapidement et facilement dès que vous l’avez réinitialisé aux paramètres d’usine.

Pour ce faire, cliquez sur l’horloge en bas à droite pour ouvrir le champ mentionné ci-dessus, que vous pouvez également utiliser pour vous déconnecter. Vous y trouverez un symbole d’engrenage en haut à droite, qui ouvre les paramètres de votre Chromebook.





Il y a quelques points à considérer avant de réinitialiser le Chromebook.



Image : © Acer 2019



Dans ce menu, vous recherchez l’entrée « Comptes », où vous pouvez utiliser l’option « Synchronisation et services Google » pour gérer les données à synchroniser avec votre compte Google.

En plus des paramètres de votre Chromebook, il est également important de sauvegarder toutes les données stockées. Pensez donc aux documents et autres que vous souhaitez ou devez conserver et enregistrez-les sur Google Drive, si vous avez suffisamment de mémoire disponible.

Sinon, vous pouvez également les stocker sur un périphérique de stockage externe, tel qu’une clé USB ou un disque dur externe, afin de les copier ultérieurement sur votre Chromebook après l’avoir réinitialisé aux paramètres d’usine.

Réinitialisation des données d’usine Chromebook – alternatives

Avant de réinitialiser les paramètres d’usine de votre Chromebook, cependant, d’autres étapes peuvent vous aider à résoudre votre problème. Cependant, cela ne s’applique que si vous rencontrez des problèmes avec les performances de l’appareil. Si vous souhaitez vendre votre Chromebook ou s’il vous suggère déjà de le réinitialiser, vous devez suivre les procédures décrites ci-dessus.

Si votre Chromebook ne fonctionne tout simplement pas aussi vite qu’au début, voici quelques éléments que vous pouvez essayer de résoudre les problèmes de performances et d’économiser l’étape de réinitialisation :

Cliquez sur le menu à trois points dans Chrome et recherchez l’entrée « Plus d’outils » et « Extensions ». Parcourez ensuite la liste des extensions que vous avez installées sur votre Chromebook.

Désactivez ou supprimez-les un par un et testez si l’un des programmes est peut-être responsable des performances médiocres et si votre Chromebook fonctionnera à nouveau mieux.

Il peut également être utile d’éteindre complètement votre Chromebook, puis de le redémarrer. Cela libère des ressources et supprime certains fichiers de votre dossier de téléchargement qui peuvent également entraîner des problèmes de performances.

Si vous souhaitez éteindre votre Chromebook, appuyez simultanément sur les boutons « Actualiser » et « Alimentation » de votre clavier. Redémarrez ensuite l’appareil normalement et testez si votre Chromebook fonctionne à nouveau plus rapidement.

