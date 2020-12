Réinitialisation hebdomadaire de Destiny 2: réinitialiser les informations pour la semaine de Noël 12 / 22-12 / 28

Dans Destiny 2, quelles que soient les vacances que vous célébrez dans la vraie vie, les gardiens célèbrent la réinitialisation hebdomadaire dans le jeu. Lors de la réinitialisation, les joueurs ont une nouvelle chance de recevoir ces douces récompenses d’un équipement puissant et de pointe provenant de diverses activités.

Cette semaine, Nightfall l’épreuve est Exodus Crash. Terminer trois séries de Nightfall offrira aux joueurs une récompense d’équipement puissante. Le véhicule exclusif Impact Velocity a une chance de tomber de cette Nightfall.

Afin de recevoir les récompenses convoitées d’équipement pinacle, les joueurs doivent terminer une course avec un score de 100k ou plus. Étant donné que les modificateurs sont maintenant définis, les parties avec un score plus élevé nécessitent des courses de difficulté plus élevée. Les modificateurs sont les suivants:

« Expert

Terre brûlée: les ennemis lancent des grenades beaucoup plus souvent.

héros

Tous les modificateurs précédents

Champions: Overload: Ce mode contient Overload Champions, qui ne peut pas être arrêté sans un mod Overload.

Champions: Barrier: Ce mode contient Barrier Champions, qui ne peut pas être arrêté sans un mod Anti-Barrier.

Champions: Fallen: Ce mode contient à la fois des champions de barrière et de surcharge, qui ne peuvent pas être arrêtés sans un mod anti-barrière ou de surcharge, respectivement.

Modificateurs de héros: boucliers supplémentaires

Implant de Thaviks: Arc entrant et dommages environnementaux augmentés.

Légende

Tous les modificateurs précédents

Équipement verrouillé: vous ne pourrez plus changer votre équipement après le début de cette activité.

Match Game: les boucliers ennemis sont très résistants à tous les dégâts élémentaires inégalés.

Modificateurs de légende: chargement verrouillé, jeu de match et boucliers supplémentaires

Maître

Tous les modificateurs précédents

Famine: tous les largages de munitions sont considérablement réduits.

Modificateurs principaux: Champions: Mob & Locked Loadout & Match Game & Extra Shields

Champions: Mob: ce mode contient des champions supplémentaires. »

Ensuite, dans la zone nouvellement ajoutée d’Europa, la zone éclipsée est située sur Cadmus Ridge. La chasse à l’Empire de cette semaine est le technocrate et a des joueurs à la recherche de l’expert technologique d’Eramis, Praksis, le technocrate. Enfin, le défi Exo est Simulation: Safeguard.

Le reste des activités dont nous discuterons sont des activités patrimoniales. Sur la Lune, le cauchemar errant est actuellement le cauchemar de Xortal, juré de Crota, et se trouve dans le port de Sorrow. Le gardien du trésor se trouve dans la Bouche de l’Enfer. Les chasses aux cauchemars de cette semaine sont la folie, l’angoisse et le désespoir.

Passant à la ville de rêve pour une semaine de malédiction forte, Petra Venj peut être trouvée à Rheasilvia. Elle propose actuellement aux joueurs la mission hebdomadaire Dark Monastery. Le défi Ascendant est Ouroborée, et les joueurs doivent se rendre au repos d’Aphelion pour pouvoir le relever. Enfin, Taken actuellement envahit le puits aveugle. Les joueurs doivent vaincre le chef de la peste Inomina pour les chasser.

Cela résume les informations pour la réinitialisation de cette semaine. Assurez-vous de consulter certaines des activités répertoriées pour leurs récompenses respectives et passez une excellente saison des fêtes! Vous devriez également revenir ici pour les dernières nouvelles et informations de Destiny 2.