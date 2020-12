Réinitialisation hebdomadaire de Destiny 2: réinitialiser les informations pour la semaine de l’aube 12 / 15-12 / 22

Cette semaine dans Destiny 2, les joueurs peuvent s’attendre à l’introduction de l’événement Dawning à partir du 15. Tout en recherchant des récompenses saisonnières de l’événement, vous voudrez peut-être vous occuper également d’une partie du contenu de réinitialisation hebdomadaire habituel.

Pour commencer, Nightfall: The Ordeal de cette semaine est le Scarlet Keep. C’était une grève introduite dans l’extension Shadowkeep, et en tant que telle, il pourrait être une bonne idée de la parcourir pour un contenu relativement récent.

Terminer trois courses au total de Nightfall offrira aux joueurs un équipement puissant (niveau 1). Afin de recevoir le prix ultime de Pinnacle Gear, vous devez terminer une course avec un score total de 100k ou plus. Étant donné que les modificateurs sont définis, les séries de scores plus élevés doivent être complétées avec une difficulté plus élevée Nightfall. Les modificateurs sont les suivants:

Expert

Martyr: les unités d’exploseurs ont plus de santé.

héros

Tous les modificateurs précédents

Champions: Unstoppable: Ce mode contient Unstoppable Champions, qui ne peut pas être arrêté sans un mod Unstoppable.

Champions: Barrier: Ce mode contient Barrier Champions, qui ne peut pas être arrêté sans un mod Anti-Barrier.

Champions: Hive: Ce mode contient à la fois des champions Barrier et Unstoppable, qui ne peuvent pas être arrêtés sans un mod Anti-Barrier ou Unstoppable, respectivement.

Modificateurs de héros: boucliers supplémentaires

Sérénade de Hashladûn: les dégâts d’arc ont été augmentés. Augmentation des dégâts de recul et de la distance.

Légende

Tous les modificateurs précédents

Équipement verrouillé: vous ne pourrez plus changer votre équipement après le début de cette activité.

Match Game: les boucliers ennemis sont très résistants à tous les dégâts élémentaires inégalés.

Modificateurs de légende: chargement verrouillé, jeu de match et boucliers supplémentaires

Maître

Tous les modificateurs précédents

Chaff: le radar est désactivé.

Modificateurs principaux: Champions: Mob & Locked Loadout & Match Game & Extra Shields

Champions: Mob: ce mode contient des champions supplémentaires.

Sur Europa, le dernier ajout à l’espace mondial de Destiny 2, les joueurs peuvent trouver la zone éclipsée à Asterion Abyss. L’Empire Hunt est le guerrier, et le défi Exo est Simulation: Agility.

Pour la Dreaming City, Petra Venj se trouve dans les Divalian Mists et propose la mission hebdomadaire The Oracle Engine. Le défi Ascendant cette fois-ci est la garnison cimmérienne, située dans la chambre de Starlight. Quant au Blind Well, il regorge actuellement d’ennemis de la ruche et du boss Plague Cragur.

Pour conclure les informations de cette semaine, sur la Lune, les joueurs peuvent trouver le Cauchemar errant du Conseil déchu à Archer’s Line. Le gardien du trésor est dans l’ancre de la lumière, et les chasses au cauchemar sont l’isolement, la fierté et la servitude.