« Reinfeld » sortira en 2023 avec Nicolas Cage dans le rôle de Dracula

Si vous aimez les histoires de vampires, vous devrez probablement garder un œil sur « Renfield »le film d’horreur et de comédie où Nicolas Cage jouera lui-même dracula. Bien que la production du film soit annoncée depuis un certain temps, Universel a confirmé qu’il sera diffusé en avril 2023.

»Renfield » a commencé l’enregistrement début février, où une photo de la production a été montrée qui mettra l’accent sur la modernité, nous permettant de voir un Dracula qui a plus de mille ans, vivant avec la technologie d’aujourd’hui. Ce film appartient au nouveau pari d’Universal Pictures de revisiter les histoires de monstres classiques et de les amener à une série de décors et de récits uniques, tout comme ils l’ont fait en 2020 avec le film »L’homme invisible » et le prochain remake de »Loup-garou ».

Le personnage principal de »Renfield » sera joué par Nicolas Hoult. Dans le roman original de Dracula par Bram Stoker, Renfield apparaît comme un homme mortel qui devient un dévot de Dracula, bien que le maître vampire ne lui accorde pas le privilège de l’immortalité. Alors ce nouveau film nous montrera sûrement le conflit entre Renfield et Dracula avec l’insistance du personnage principal à être immortel, donnant lieu à des scènes comiques entre les deux.

Avec Nicolas Cages et Hoult, le casting de »Renfield » comprend également l’actrice Nora Lum, mieux connue sous le nom de scène de awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Bess Rouss, Shoreh Agdashloo et Jacques Moïse.

Le gagnant d’un Emmy, Chris Mc Kay, sera en charge de la réalisation de »Renfield », ayant déjà participé à de grands blockbusters du genre comédie et action, tels que »LEGO Batman: The Movie » et »Tomorrow’s War ». Le scénario sera écrit par Ryan Rileyqui a déjà montré ses qualités comiques dans des projets comme « Rick and Morty », « Community » et la série animée « Invincible » de Prime Video.

Considéré comme le prince des ténèbres, Dracula a été inspiré par un prince roumain du XVe siècle et le personnage est apparu dans d’innombrables histoires, depuis « Dracula » de 1931 avec Bela Lugosi jusqu’à ce que Adam Sandler prêtant sa voix au vampire dans la série de films »Hotel Transylvania ».