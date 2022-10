Reincarated As A Sword Episode 4 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens qui aiment regarder des séries animées recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de Reincarnated As A Sword. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans sont vraiment ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous êtes également curieux de connaître tous les détails de cet anime, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 4 de Reincarated As A Sword. Ici, nous vous informerons également de plusieurs autres informations sur la série, telles que Où la regarder, la liste des épisodes, la liste des acteurs et bien plus encore. Nous vous suggérons donc à tous de le lire jusqu’à la fin.

C’est une série animée japonaise et elle est également connue sous le nom de Tensei shitara ken deshita. Le nom de ses sociétés de production est C2C et Sword Production Committee. Le premier épisode de cette série est sorti le 28 septembre 2022 et après la sortie, cette série a réussi à gagner en popularité dans différentes parties du monde.

L’histoire de cet anime est assez intéressante car après être mort d’un accident de voiture, le protagoniste se retrouve réincarné dans un autre monde comme une épée sans se souvenir de son nom, bien qu’il se souvienne de tout le reste de sa vie antérieure. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre ses épisodes, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de Reincarated As A Sword. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Réincarné comme une épée Épisode 4 Date de sortie

Donc, dans ce paragraphe, nous allons vous dire la date de sortie de l’épisode 4 de Reincarnated As A Sword. Le nom de l’épisode 4 est « A Goblin Stampede Is an Emergency » et sa sortie est prévue pour le 26 octobre 2022. Comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode à venir va enfin se terminer très bientôt. Si vous voulez regarder cet épisode, marquez simplement la date sur votre calendrier.

Où regarder réincarné comme une épée?

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur Tokyo MX, ABC et ce sont les réseaux officiels au Japon. Pour diffuser cet anime en dehors de l’Asie, il a été autorisé par Sentai Filmworks. Jusqu’à présent, vous avez manqué l’un de ses épisodes publiés, vous devez d’abord regarder cet épisode. La disponibilité de cet anime variera en fonction de votre région.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes connus à ce jour. Nous ajouterons plus d’épisodes une fois qu’ils seront officiellement annoncés.

Catgirl rencontre l’épée

Le procès infernal à la guilde des aventuriers

Le vieux forgeron grisonnant

Une bousculade gobeline est une urgence

À déterminer

Liste des acteurs

Ci-dessous, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

Shin’ichirô Miki dans le rôle de Shishou

Ai Kakuma comme Fran

Takaaki Torashima en tant que marchand 1

Yukiyo Fujii comme annonce-san

Shinpachi Tsuji dans le rôle de Gallus

Shoumaru Zouza comme homme de main de Red Hound 2

Megumi Satô en tant que femme esclave

Souma Shiomi comme Eustache

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 de Reincarnated As A Sword, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plate-forme de diffusion en continu et bien plus encore. Toutes les informations que nous avons partagées ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Reincarated As A Sword Episode 4 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

