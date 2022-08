Regroupez les photos de votre chien de sa naissance jusqu’à aujourd’hui dans un album photo !

Pour le plus grand plaisir des propriétaires mais surtout des chiens du monde entier, le vendredi 26 sera l’occasion de mettre à l’honneur vos canidés. La journée internationale du chien célèbre le lien entre animal de compagnie et humain depuis des millénaires. Pour cet évènement, quoi de mieux que de prendre des photos de votre fidèle compagnon et les exposer dans un album photo personnalisé.

Qu’est-ce que la journée mondiale du chien ?

La journée internationale du chien est une fête célébrée tous les ans le 26 août. A l’origine créée par le Fonds international pour la protection des animaux, elle a désormais une portée internationale afin de promouvoir l’importance de ces animaux dans notre quotidien. Elle promeut la liaison particulière entre humain et chien et invite les passionnés à bénir et à choyer leurs toutous. Cette organisation travaille chaque jour pour améliorer leurs conditions de vie à travers le monde.

Comment réaliser de bonnes photos canines ?

Lors des promenades avec votre animal,vous pourriez être tentés de capturer l’instant. Si vous mettez trop longtemps à allumer votre appareil, choisir le bon mode ou optimiser votre exposition, vous raterez sûrement le moment propice pour la photo. Il faut donc être bien préparé en amont.

Trouver le bon lieu de shooting est aussi important. Il vaut mieux choisir un endroit plutôt isolé. Les meilleurs endroits pour prendre en photo votre chien sont certainement les prés isolés, les rivières ou encore les terrains vagues.

Votre chien préfère sûrement courir dans la prairie plutôt que d’être un modèle photo. Vous aurez beaucoup plus de facilité à prendre en photo votre animal si celui-ci est bien dressé et connait les ordres basiques comme assis ou couché.

Il faut également faire attention à l’exposition lors des prises. Il vaut mieux privilégier les sessions photos à l’extérieur plutôt que dans votre maison. Non seulement la lumière du soleil rend les couleurs naturelles plus éclatantes, mais elle accentue également le pelage de votre chien.

Des yeux nets sont importants, en particulier pour la photographie de portrait. Pour un portrait réussi, il est important de s’approcher au maximum de votre chien afin de capter son émotion et se focaliser le plus possible sur ses yeux. Comme on dit, c’est le miroir de l’âme. Cela rend l’arrière-plan flou tandis que le sujet se concentre sur le premier plan.

Si vous ne possédez pas de dogue allemand, il y a de fortes chances que vous soyez plus grand que votre ami à quatre pattes. Le sujet est le chien, veuillez donc photographier à hauteur des yeux. Pour faciliter le positionnement, vous pouvez vous mettre à niveau en vous asseyant, ou bien porter votre compagnon sur un support en hauteur.

Les photos avec des chiens qui courent et sautent sont particulièrement dynamiques. Les photos en pleine action transmettent encore plus d’émotion.

L’album photo personnalisé de votre chien

Maintenant que vous avez tous les fabuleux clichés de votre toutou, il faut bien les organiser et conserver pour pouvoir se vanter de la beauté de votre animal de compagnie. Les chiens n’ont pas une durée de vie aussi grande que l’humain. Conserver ses photos dans un album photo est un bon moyen de garder une trace indélébile même après sa disparition. De nombreux sites en ligne proposent des albums personnalisables et parfaits pour les clichés animaliers comme Flexilivre.



Vous pourrez sélectionner toutes les photos que vous désirez et les organiser dans le support de votre choix. Les photos ne perdent pas en qualité lors de l’impression et sont même illuminées par le thème et la présentation de l’album photo. Qu’il soit petit, grand ou bien carré et rectangle, il y en a pour tous les goûts et les envies. Ils sont particulièrement résistants au passage des années et sauront vous divertir durant des soirées souvenirs. Retracer la vie de son fidèle compagnon à travers un livre unique est sûrement un des meilleurs cadeaux pour vous et pour lui.