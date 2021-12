Réglisse Pizza Review: Paul Thomas Anderson livre une romance fascinante des années 70

Un adolescent acteur intrépide et une jeune femme sans but trouvent l’amour dans une fascinante histoire de passage à l’âge adulte des années 70. Licorice Pizza aura vos globes oculaires collés à l’écran. Le scénariste/réalisateur Paul Thomas Anderson, dans l’un des films les plus divertissants de sa brillante carrière, emmène deux personnages très différents dans un voyage insolite vers la réalisation. Certaines parties sont inégales, mais la chimie fantastique entre les protagonistes novices compense les méandres narratifs. Anderson contourne habilement la controverse en masquant leur différence d’âge. Cela n’aurait certainement pas été possible s’il avait demandé à un homme plus âgé de poursuivre une fille mineure.

Licorice Pizza se déroule au début des années 70 en Californie du Sud pendant la crise pétrolière. Gary Valentine (Cooper Hoffman), 15 ans, est instantanément frappé par un assistant photographe qui s’ennuie lors de sa session d’annuaire de classe. Alana Kane (Alana Haim), 25 ans, déteste son travail, sa position dans la vie et le culot d’un lycéen qui la drague. Gary essaie de l’impressionner avec son CV un peu célèbre en tant qu’enfant acteur. Alana n’est pas impressionnée par sa vantardise, mais trouve sa confiance rafraîchissante. Un dîner « rendez-vous » mène à une amitié naissante.

Alana devient un élément clé des aventures entrepreneuriales de Gary. Elle tient l’attirance de Gary pour acquise jusqu’à ce que d’autres filles de son âge commencent à entrer en scène. Elle se demande si elle pourra jamais devenir une adulte si un enfant est son meilleur ami. A l’inverse, Gary veut lui prouver qu’il a la maturité et l’ambition de réussir en tant qu’homme d’affaires. La jalousie, les dérives folles et les rencontres étranges menacent leur relation. Mais il y a quelque chose de magnétique entre eux qui garde Gary et Alana fermement dans le cœur de l’autre.

Paul Thomas Anderson a frappé l’or en fondant la pizza à la réglisse. Cooper Hoffman, le fils du défunt lauréat d’un Oscar Phillip Seymour Hoffman, qu’Anderson a réalisé dans The Master, s’émerveille de ses débuts au cinéma. La pomme n’est certainement pas tombée loin de l’arbre. Les scènes d’audition d’Hoffman pour des rôles d’enfant acteur sont hilarantes. La musicienne Alana Haim, également dans son premier film, brûle d’une énergie séduisante. Anderson sexualise son attrait jusqu’à un certain point, mais son personnage a une personnalité complexe qui invite à l’intrigue. Hoffman et Haim forment un couple étrange. Leurs rires, leurs querelles et leurs moments sombres ensemble semblent naturels. Les deux performances méritent des éloges de la critique et seront en lice pour la saison des récompenses.

La pizza à la réglisse regorge d’excentricités et de virages inattendus. Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, There Will Be Blood) ne manque jamais de décevoir avec des rebondissements étranges. Le film part dans plusieurs directions. Toutes les routes reviennent à la romance au centre, mais quelques intrigues secondaires semblent extravagantes. Sean Penn et Bradley Cooper ont failli voler la vedette avec leurs bouffonneries. Anderson leur permet d’aller au-dessus avec un soulagement comique extrême.

J’ai creusé ce film à partir de la première image, mais je dois évoquer l’écart d’âge de dix ans. Imaginez si les rôles étaient inversés et qu’Alana Haim était l’adolescente fascinée par un homme plus âgé. Leurs moments seuls ensemble ne seraient pas considérés comme des plus doux, même si ce n’était pas physique. Là est le hic. Honnêtement, je ne pense pas que le public aura un problème, mais c’est une contradiction évidente qui mérite d’être soulignée. Licorice Pizza est produit par MGM, Bron Creative et Ghoulardi Film Company. Il est actuellement dans certains cinémas avec une distribution nationale le jour de Noël de United Artists Releasing.





