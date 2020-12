«  Règles Vanderpump  »: Ariana Madix tease le tournage de la saison prochaine et révèle l’amitié Shocker

Ariana Madix de Règles de Vanderpump semble optimiste que la série reviendra pour une autre saison, partageant qu’elle est prête à faire évoluer le casting. Elle a également parlé d’un acteur surprenant qu’elle «aime» et considère comme un ami proche.

Madix a parlé du retour de la série et de son amitié florissante avec Katie Maloney-Schwartz sur The Take On avec Amir Yassai Podcast. Madix a eu une relation d’amitié avec Maloney-Schwartz, souvent placée au milieu d’un drame entre Maloney-Schwartz et son petit ami Tom Sandoval. Mais elle dit qu’elle est étonnamment proche de Maloney-Schwartz maintenant. «Je l’aime», fit remarquer Madix.

«C’est quelqu’un que je ne connaissais pas très bien quand je travaillais à Villa Blanca», a raconté Madix. «À part les rumeurs sur la folie de tout le monde chez SUR et la façon dont tout le monde se bat. Et je pense que mon amitié avec elle, nous avons commencé par ne pas nous connaître ou comme si elle ne s’entend pas avec Scheana [Shay]. Scheana est mon amie. Et je ne m’entends pas avec Kristen [Doute]. Kristen est son amie.

« Je suis donc agréablement surpris de la fin de notre amitié », a ajouté Madix. «Et j’en suis content.»

Ariana Madix veut que les « règles de Vanderpump » avancent

Madix a déclaré qu’elle aimerait vraiment aller de l’avant avec la distribution restante et attirer de nouveaux membres de la distribution. «Je pense qu’il est temps d’aller de l’avant», dit-elle. « Je pense que, espérons-le, ce n’est pas le genre de chose qui ne cesse de se faire draguer » faisant référence au drame entourant la saison dernière et aux retombées avec d’anciens membres de la distribution.

«J’espère qu’avec notre émission, je pense qu’il y a tellement de choses qui se passent dans toutes nos vies avec ceux qui restent», a-t-elle poursuivi. Alors je pense que faisons-le.

Elle a également abordé les restrictions COVID, partageant que les restaurants avaient fermé à Los Angeles. «Voici ce que je ressens», a-t-elle déclaré. «Je sens que s’il vous plaît, tout le monde prend cela au sérieux. Faisons-le juste putain de roi. Engageons-nous vraiment au verrouillage afin que nous puissions en finir. J’adorerais passer à autre chose.

Ariana Madix dit « quand » et non « si » la série sera filmée

Madix a exprimé son optimisme quant au retour de la série à un moment donné. Une fois le virus contenu, «j’espère que lorsque nous recommencerons le tournage, nous serons dans un endroit où nous aurons une idée vraiment solide de la façon dont nous allons rester en sécurité.»

«J’espère que nous serons dans un meilleur endroit pour pouvoir le récupérer et le faire», a ajouté Madix.

Aller de l’avant signifie que Stassi Schroeder, Kristen Doute et maintenant Jax Taylor et Brittany Cartwright ne seront pas inclus dans le casting. Schroeder et Doute ont été licenciés au printemps dernier. Taylor et Cartwright ont récemment annoncé leur départ. «Je pense qu’avec tout le monde, nous ne nous attendions pas à cela», a déclaré Madix à Page Six à propos de Taylor quittant la série. «Je pense que nous sommes encore en train de traiter tout cela et de penser simplement à ce que sera l’avenir.»

«Ouais, ça change définitivement les choses», a ajouté Sandoval. «Et évidemment, vous savez, comme tout le monde, nous allons juste devoir attendre et voir ce qui se passe. Avec tout fermé aussi, vous savez, tout est toujours en suspens.