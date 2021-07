Règles que le Joker doit toujours suivre, peu importe qui le représente

Au fil des ans, nous avons vu des interprétations assez sauvages de l’ennemi juré de Batman, le Joker, de la représentation de l’uber-camp de Cesar Romero dans la série télévisée des années 1960 à des incarnations plus sinistres avec l’aimable autorisation de Jack Nicholson et de feu Heath Ledger.

Nous avons même vu une approche plus complexe, grâce au tour de star de Joaquin Phoenix dans le hit controversé de 2019 Joker – mais peu importe qui porte les couleurs emblématiques du Clown Prince of Crime, il semble qu’il y ait des règles qui toujours doivent être suivis.

Les gens de Looper ont dressé une courte liste expliquant les détails essentiels que tout acteur de Joker qui se respecte devrait garder à l’esprit.

Alors que vous préfériez le personnage en tant qu’agent du chaos, ou simplement danser avec le diable au clair de lune pâle, voici ce qu’ils ont à faire…

OK, nous connaissons tous celui-ci. Le Joker porte des vêtements violets et a les cheveux verts, et chaque acteur pour le jouer a réussi à bien faire les choses au moins une scène.

D’autres méchants de l’univers de Batman ont peut-être privilégié des tenues moins colorées dans des films plus récents – Bane, Scarecrow, la pléthore de gangsters gardant la franchise liée à ses racines noires – mais le combo violet et vert n’est pas négociable. Hé, si ça marche…

Il s’appelle le Joker pour une raison, non ? Ce n’est pas seulement un nom intelligent. Et c’est pourquoi son sens de l’humour déformé est un must pour toutes les représentations cinématographiques.

Cesar Romero ricanait interminablement, à la manière d’une pantomime cauchemardesque. La version de Heath Ledger a fait « disparaître » un crayon en tant que punchline visuelle macabre. Même la sombre interprétation de Joaquin Phoenix était basée sur un personnage tragique qui voulait être un comédien de stand-up. Cela fait partie de ce qui vend le personnage.

Bien sûr, non seulement le Joker est prêt à rire – même si cela s’avère généralement assez horrible – mais il possède un rire parfaitement reconnaissable. Il apparaît généralement dans les moments les plus sombres du personnage, ce qui a vu ce gloussement de signature régulièrement décrit comme « maniaque ».

Joker le réalisateur Todd Phillips a repositionné le rire en tant que condition médicale, ajoutant une autre dimension à sa vision tragique du super-vilain. Dans la plupart des versions, cependant, c’est un autre rappel effrayant de sa nature déséquilibrée.

Superman a Lex Luthor, Wolverine a Sabretooth, Spider-Man a Venom. Chaque super-héros a besoin d’un puissant ennemi juré, et Batman et le Joker sont aussi bons que possible.

Alors que le Caped Crusader se déguise en chauve-souris tous les soirs dans une quête sans fin pour venger le meurtre de ses parents, essayant de restaurer un certain sens de la justice, le Joker préfère le mal pour lui-même. C’est un joker et l’opposé de Batman dans presque tous les sens.

5. Quand nous disons « ennemi juré », nous voulons dire que c’est personnel

Donc à propos de cette histoire d’ennemi juré… nous ne parlons pas seulement de « un méchant vole un tas de mcguffins et blesse quelques personnes ». Batman a toujours un intérêt personnel dans sa mission de traduire le Joker en justice, bien que cela varie d’un film à l’autre.

Dans le film de Tim Burton en 1989 Homme chauve-souris, le Joker de Jack Nicholson se révèle être l’homme qui a assassiné les parents de Bruce Wayne, l’incitant à devenir le chevalier noir en premier lieu. Dans les années 2008 Le Chevalier Noir, il tue l’amour de la vie de Bruce. Il y a toujours Il se passe quelque chose.

6. Il va voler la vedette

Batman est peut-être le héros des films, mais la nature flamboyante du Joker signifie que tous les yeux sont rivés sur lui chaque fois qu’il est devant la caméra. Le costume aux couleurs vives aide, bien sûr, mais celui qui joue le méchant devra absolument commander chaque scène.

Pensez à la scène d’interrogatoire effrayante de Jared Leto dans Escouade Suicide, Heath Ledger prend le contrôle des chefs de la mafia de Gotham City en Le Chevalier Noir, ou Jack Nicholson dansant autour du musée pendant que Prince joue en arrière-plan. Des scènes emblématiques, toutes appartenant absolument au Joker.

Une partie de l’attrait sinistre du personnage est qu’il est relativement ouvert à l’interprétation, ce qui signifie que chaque représentation sera différente de la précédente. Cela signifie que chaque acteur a la possibilité de redéfinir le Joker une fois de plus, face à Batman étant un rôle plus fiable.

Après tout, quand on pense aux différentes interprétations, tout est question de différences, n’est-ce pas ? L’histoire d’origine en constante évolution du Joker et ses représentations extrêmement différentes lui donnent un sentiment de mystère qui signifie que vous ne savez jamais à quoi vous attendre d’un film à l’autre.

8. Il va faire toute une entrée

Chaque fois qu’un film voit le Joker apparaître à l’écran pour la première fois, c’est un moment mémorable. Qui pourrait oublier la scène du braquage de banque dans Le Chevalier Noir? Ou au moment où les bandages sont retirés du visage de Jack Napier dans celui de Tim Burton Homme chauve-souris pour achever son évolution de gangster à super-vilain ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, c’est un voleur de scène. Il éclipse tout le monde, et tout réalisateur de Batman sait qu’il va devoir faire une grande introduction au méchant le plus notoire de la franchise.

9. Le Joker est sacrément effrayant

Ce serait une chose si le Joker se contentait de plaisanter et de rendre les choses généralement inconfortables pour… eh bien, tout le monde autour de lui. Mais il doit aussi être terrifiant. OK, le rire aide, tout comme sa méchanceté apparemment sans motif. Il doit y avoir plus que cela cependant.

Le Joker est imprévisible, dangereux et complètement déséquilibré. Ajoutez tout cela ensemble, et c’est mûr pour un méchant tout à fait convaincant qui va laisser le public glacé jusqu’aux os. Si vous n’êtes pas perturbé par sa présence, quelque chose ne va pas quelque part.

10. Il ne peut pas réellement tuer Batman