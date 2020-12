«  Règles de Vanderpump  »: Tom Schwartz et le casting de «  Blindsided  » par Jax Taylor sortent, selon la source

Des changements se produisent le Règles de Vanderpump après l’été des cuissons. L’émission Bravo subit une refonte majeure après que Stassi Schroder et Kristen Doute aient été limogés pour actions racistes. Jax Taylor avait apparemment été en sécurité malgré la perpétuation de la même rumeur qui a atterri Schroder et Doute sur le billot. Cependant, Taylor et son épouse Brittany Cartwright ont maintenant annoncé qu’ils ne figureraient pas dans la prochaine saison de l’émission.

Après que Schroeder et Doute aient été renvoyés de la série de téléréalité, les fans ont également fait campagne contre Taylor. De vieux tweets de la personnalité de la télé-réalité ont refait surface, montrant également qu’il croyait ce que ses co-stars disaient à propos de Faith Stowers. Cette dernière a été accusée d’être une criminelle et la police aurait été appelée pour enquêter sur elle. Avec le mouvement Black Lives Matter sensibilisant à l’injustice sociale, l’émission a été confrontée à une réaction violente.

Pourquoi Jax Taylor quitte-t-il les règles de Vanderpump?

Pas plus tard qu’en octobre de cette année, Taylor parlait de revenir au cinéma la nouvelle saison de Règles de Vanderpump.

«Nous sommes censés retourner au tournage. Règles de Vanderpump est censé retourner au tournage », a déclaré Taylor lors d’une émission de Periscope. «En fait, nous étions censés y retourner ce mois-ci, en fait, je pense. Nous sommes censés le faire. C’est la dernière que j’ai entendue. Nous étions censés le faire. Mais c’est juste une question de quand ils vont nous permettre.

Flash avant décembre, Taylor a maintenant confirmé qu’il ne reviendrait pas pour une autre saison de l’émission à succès Bravo.

«Les 8 dernières années Les règles de Vanderpump ont été parmi les plus difficiles, les plus et des années épanouissantes de ma vie », a posté Taylor sur Instagram annonçant sa sortie. «Bien que ce soit difficile à partager, la Bretagne et moi ne reviendrons pas pour une autre saison de Règles de Vanderpump. Nous sommes ravis de prendre ce temps pour nous concentrer sur notre famille grandissante et partager avec vous nos nouveaux efforts.

Le casting de « Règles Vanderpump » était aveugle

Après que Taylor ait confirmé que lui et sa femme ne reviendraient pas pour Règles de Vanderpump Saison 9, les fans étaient curieux d’obtenir les réactions des acteurs restants. Un nouveau rapport suggère que les anciennes co-stars de Taylor ont été tenues dans l’ignorance de sa sortie et ont été à leur tour «aveuglées» par l’annonce. C’était particulièrement dur pour Tom Schwartz, selon une source proche.

«Schwartz était particulièrement bouleversé de ne pas avoir été prévenu à l’avance», a déclaré un initié à Hollywood Life. «Il avait l’impression que Jax était plus qu’un simple membre de la distribution pour lui et était vraiment bouleversé de ne pas lui avoir téléphoné ni envoyé de SMS. Plusieurs membres de la distribution ont estimé que c’était calculé et ont voulu que la courtoisie soit préparée. Ils n’avaient vraiment aucune idée de ce qui se passait et voulaient un avertissement. Ils se sentaient tous tellement aveugles.

Andy Cohen est le visage de Bravo et, bien qu’il ne soit pas impliqué dans les décisions de casting pour Règles de Vanderpump, on lui pose toujours des questions sur les émissions sur le réseau. le Regardez ce qui se passe en direct L’animateur a déclaré en novembre que le remaniement du casting était quelque chose de bon pour la série.

« En fait, je pense que d’une manière étrange, cela va créer beaucoup d’histoire qui est absolument réelle, et ils pourront s’y pencher », a déclaré Cohen sur Tout iconique Podcast. «Et franchement, Stassi et Kristen n’y travaillaient plus. Ce sont tous les deux des personnages brillants à la télévision. Je pense qu’il sera intéressant de voir qui est là et qui ne l’est pas et ce qui se passe réellement. Je pense qu’ils passeront un meilleur moment à faire cela et qu’ils seront beaucoup de choses construites qui se produisent réellement.

Règles de Vanderpump n’a pas encore de date de retour à Bravo.