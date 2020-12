Réglage. Techart promet d’augmenter la puissance de la Porsche Cayenne à 750 ch

Techart a introduit un kit de changement spécifique pour la Porsche Cayenne, du moteur, en passant par la carrosserie et les roues, jusqu’à l’habitacle. Tout pour que le généreux SUV accélère de 0 à 100 km / h en moins d’une seconde – 3,6 s.

Techart est une entreprise connue pour son travail sur la transformation des modèles Porsche, qui comprend des kits de carrosserie, des packs de personnalisation intérieure et bien sûr des augmentations de puissance du moteur.

Le produit le plus récent de cette société de réglage est un Powerkit pour le Cayenne GTS, qui augmente la puissance et le couple du moteur de 460 ch et 620 Nm à 640 ch et 870 Nm. Cela correspond à une augmentation de 180 ch par rapport à la version standard et 250 Nm.

Cette mise à niveau permet au Cayenne GTS préparé par Techart d’accélérer de 0 à 100 km / h en 3,6 secondes (au lieu de 4,5 secondes) et d’atteindre une vitesse de pointe de 300 km / h, soit 30 km supplémentaires / h que le GTS standard.

En plus du Cayenne GTS, Techart propose des packages de mise à jour du logiciel moteur pour tous les modèles de la gamme Cayenne, y compris les modèles Base et S, E-Hybrid et Turbo. La société de réglage a déclaré qu’elle était en mesure d’augmenter la puissance du Turbo S E-Hybrid à 750 ch et le couple à 1030 Nm.

Kits de carrosserie et roues

Les propriétaires de Porsche Cayenne ont également un certain nombre d’options aérodynamiques pour la carrosserie, notamment un nouveau capot en fibre de carbone, une prise d’air sur le pare-chocs avant, un nouveau becquet arrière avec diffuseur.

La société de tuning rend ses accessoires Aerokit disponibles pour tous les modèles Cayenne avec une boule d’attelage pour le remorquage.

L’entreprise propose également une gamme complète de roues, allant des designs les plus classiques aux styles les plus agressifs.

Les diamètres des roues peuvent atteindre 23 pouces, offrant différentes finitions et combinaisons de couleurs. Les roues de rechange peuvent être combinées avec les propres rayons de Techart, ainsi qu’avec des étriers de frein peints.

Les modèles à suspension pneumatique peuvent être équipés des ressorts sport de Techart, qui réduisent la hauteur au sol de 35 mm.

En ce qui concerne l’habitacle, Techart propose une gamme presque illimitée d’options de cuir, de volants perforés, de segments peints, d’applications en fibre de carbone ou même en laine vierge naturelle pour ceux qui veulent autre chose que des revêtements en cuir.

