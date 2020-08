Région américaine dévastée par “Laura”: Trump visite la zone des ouragans

En tant que premier ouragan violent de la saison, “Laura” frappe le sud des États-Unis. Au milieu de la campagne électorale présidentielle, l’actuel Trump se rend en Louisiane pour se faire une idée de l’ampleur des destructions.

Le président américain Donald Trump s’est rendu dans la région du sud des États-Unis qui a été dévastée par l’ouragan Laura. Dans la ville de Lake Charles, en Louisiane, il a visité entre autres un entrepôt de secours et une route avec des arbres tombés. Trump a volé de Lake Charles à la ville d’Orange également touchée.

“Laura”, un ouragan de niveau 4, a fait des ravages dans les régions côtières du golfe du Mexique. Au moins 15 personnes ont été tuées, des centaines de milliers de personnes sont toujours privées d’électricité et l’approvisionnement en eau potable a également été partiellement interrompu.

Les deux États américains de la Louisiane et du Texas, plus à l’ouest, ont été les plus durement touchés par la force de la catastrophe naturelle. Avec des vents de plus de 55 kilomètres à l’heure et beaucoup de pluie, Laura s’est ensuite déplacée vers l’est à travers l’Arkansas et le Missouri. Le National Hurricane Center (NHC) a mis en garde contre les inondations et les risques de tornades.

“Laura” a été le premier grand ouragan de la saison. L’agence climatique américaine NOAA prédit que 2020 pourrait être une année record pour les ouragans. 19 à 25 tempêtes sont attendues, dont sept à onze pourraient devenir des ouragans.