Reginald the Vampire Saison 2 lance Garfield Wilson pour un rôle clé

Garfield Wilson a été choisi pour jouer le rôle de Balestro dans la deuxième saison de Réginald le vampire. Balestro, le personnage de Wilson, est un ange chargé de relayer la prophétie effrayante de l’extinction imminente de tous les vampires sur terre. En tant que formidable ange du pouvoir, il est dépeint comme une figure de confiance, d’équilibre et d’intimidation, qui ne cède pas dans la poursuite de sa mission, comme le rapporte Deadline.





Wilson fait actuellement partie de la fonctionnalité Disney + Peter Pan et Wendy. Il est également apparu dans des rôles récurrents pour la série Apple Schmigadon ! et les TNT Perce-neige. Ces émissions ont contribué à faire de Wilson un acteur polyvalent, prêt pour tout type de rôle que l’industrie a à offrir. Prendre le rôle de la série Reginald the Vampire ajoute un autre crédit important à la filmographie en expansion de l’acteur. Il agit sous Trisko Talent Management et Vault Entertainment.

La star de Spider-Man Breakout, Jacob Batalon, dirige la série de vampires non conventionnels

Réginald le vampireLe récit de tourne autour du personnage de Reginald Baskin, joué par l’acolyte de Spider-Man de Tom Holland, Jacob Batalon. Reginald tombe dans un monde rempli de vampires frappants, athlétiques et narcissiques.

Le personnage de Batalon, Reginald, s’impose comme un héros improbable. La série défie le prototype de vampire conventionnel. Au milieu de la vie mondaine, des obstacles d’un amour non partagé, de l’intimidation de son patron sur le lieu de travail et d’un chef vampire cherchant à mettre fin à ses jours, Reginald trouve du réconfort et un semblant de contentement dans le pouvoir non reconnu qu’il exerce. La vie de Reginald est une preuve que la vie des morts-vivants est tout aussi difficile et compliquée que la vie elle-même. Le contenu de l’émission est un équilibre entre plaisir, juste ce qu’il faut de sang et, bien sûr, avec beaucoup de cœur.

Reginald le vampire a été renouvelé pour une deuxième saison en janvier, après son succès la première fois. La série dramatique de SYFY a diffusé 10 épisodes pour sa première saison. Reginald the Vampire Season 1 a reçu des critiques favorables et a même été félicité pour son concept unique et sa prise sur le créneau de l’horreur des vampires.

La deuxième saison a déjà commencé la production. Jacob Batalon a en outre confirmé la nouvelle passionnante pour ses fans avec une séquence des coulisses du tournage. Jacob Batalon poussa un cri de joie…

Nous sommes de retour bébé!

Le spectacle de vampires comique de SYFY est une adaptation de la série de livres Fat Vampire de Johnny B. Truant. Harley Peyton est le créateur, l’écrivain et le showrunner de la série. La série est une production collaborative de Great Pacific Media, Modern Story Company, December Films et Cineflix Studios. L’équipe de producteurs exécutifs comprend Harley Peyton, Jeremiah Chechik, Todd Berger, Lindsay Macadam, Brett Burlock et Peter Emerson, Batalon assumant le rôle de co-producteur exécutif.

Le spectacle se vante d’une distribution d’ensemble robuste. Aux côtés de Jacob Batalon, les stars régulières de la série sont Savannah Basley (SurréalisteEstate), Em Haine (Fargo), Mandela Van Peebles (maire de Kingstown)Aren Buchholz (Surnaturel), Marguerite Hanna et Georgia Waters (Sirène). Tous ont fait partie d’autres émissions bien accueillies.