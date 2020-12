Reginae Carter ne veut rien avoir à faire avec le drame de Lil Baby

Elle a donné quelques clapbacks aux personnes qui ont attaqué sa relation avec YFN Lucci.

Si vous avez été sur une application de médias sociaux aujourd’hui, vous avez peut-être vu que Lil Baby est devenue un sujet tendance après que la star de cinéma pour adultes, Mme London, se soit manifestée pour dire qu’elle avait eu une rencontre avec le rappeur. Selon Mme London, elle a été payée pour coucher avec Lil Baby, et depuis qu’elle a diffusé sa prétendue rencontre dans la chambre, la star du porno et la petite amie de Baby, Jayda Cheaves, échangent des tweets en ligne. Les fans et les utilisateurs de médias sociaux curieux ont essayé de monter la barre pour commencer plus de drame en sautant dans les mentions de Reginae pour lui faire savoir que son petit ami, YFN Lucci, était tout aussi mauvais.

Prince Williams / Contributeur / « La psychologie inversée est une maladie à mon avis, car elle a tort », a tweeté Reginae. Quelqu’un a répondu au message en disant à Reginae: « Je sais que vous parlez de cette situation !!! » faisant apparemment allusion au fiasco de Mme London. « Quelle situation? » Demanda Reginae. « Quand je tweet, c’est à propos de moi-même et de mf moi !!! Je ne parle de rien dont je n’ai aucune idée. Souviens-toi de ça. » Une autre personne a dit à la fille de Lil Wayne que « yo N * gga a dawg asseyez-vous aussi celui-là. » Reginae n’a pas pris ça allongé. « De quoi parles-tu? Et ton n * gga s’est cassé … alors quel est l’argument? » Découvrez les clapbacks ci-dessous.