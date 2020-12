Reginae Carter, la fille de Lil Wayne, twerks sur la musique de son père

Au début de 1999, Juvenile a sorti le hit « Back Dat Azz Up », qui mettait en vedette Lil Wayne & Mannie Fresh.

Le single est resté dans les charts pendant 30 semaines, a culminé à la 19e place et est resté l’un des favoris du club pendant plus de 20 ans, et sa fille aide à garder la chanson pertinente.

La fille de Wayne, Reginae Carter, a récemment frappé le club pendant Covid pour obtenir son twerk, sans masque et tout.

Dans le clip posté par The Shade Room, Reginae le laisse tomber à « Back Dat Azz Up », tandis que des cierges volent en arrière-plan.

Regardez la vidéo ci-dessous.