Regina King est Shirley Chisholm dans un biopic sur la première députée américaine noire

Le participant a annoncé que John Ridley rédigera et dirigera le biopic Shirley avec Regina King attachée au rôle de Shirley Chisholm, la première membre du Congrès noir des États-Unis. King devrait également produire aux côtés de Reina King de Royal Ties Productions avec Jeff Skoll et Anikah McLaren, producteurs exécutifs. La production du projet débutera plus tard cette année.

« La détermination intrépide de Shirley Chisholm a été une inspiration pour beaucoup d’entre nous, et avec ce film, nous espérons inspirer de nombreuses générations à venir, » Regina King a déclaré dans une déclaration à TheWrap. « Collaborer à nouveau avec mon ami et mentor, John Ridley, et l’équipe de Participant, rend ce voyage d’une décennie encore plus agréable. »

Ridley a ajouté: «La passion de Regina pour donner vie à un portrait complet et très humain de Shirley est évidente depuis le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. individu remarquable. «

Shirley se concentre sur la campagne présidentielle de Chisholm en 1972. Le film sert également de biopic pour Shirley Chisholm après que la participante ait acquis ses droits sur l’histoire de sa vie grâce à un accord exclusif avec la succession du défunt politicien. Selon TheWrap, le film offre un «portrait intime des coulisses de l’un des dirigeants politiques les plus révolutionnaires de notre temps à une période charnière de l’histoire américaine moderne».

«La vie de Shirley Chisholm en tant que politicienne et sa carrière révolutionnaire à Washington sont une partie essentielle de l’histoire américaine qui est trop souvent négligée», a déclaré le PDG de Participant David Linde. « Nous sommes ravis de nous associer à John, Regina, Reina et à une équipe créative extrêmement talentueuse pour partager l’histoire de cette femme remarquable avec un public du monde entier. »

King est une interprète accomplie, ayant remporté un Oscar et le Golden Globe en 2019 pour son rôle de soutien dans Si Beale Street pouvait parler. Elle a également remporté deux Primetime Emmy Awards pour avoir joué dans la série d’anthologies Crime américain et un troisième pour son rôle dans la mini-série Netflix Sept secondes. Parce que trois ne suffisaient tout simplement pas, King a remporté un quatrième Emmy pour son rôle principal dans Gardiens. Plus récemment, elle a été nominée pour le Golden Globe Award du meilleur réalisateur pour son nouveau film Une nuit à Miami.

Ridley a déjà travaillé avec King en tant que créateur et showrunner de Crime américain. Le cinéaste est également connu pour avoir écrit le film à succès 12 ans d’esclavage qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté. En 2017, il a produit et réalisé le documentaire Laissez tomber: Los Angeles 1982-1992 à propos des années précédant et incluant les tristement célèbres émeutes de 1992 à Los Angeles. Avec un taux d’approbation parfait de 100% sur Rotten Tomatoes, le documentaire a reçu une reconnaissance universelle.

Nouvelles du casting de King dans Shirley vient quelques jours après qu’elle l’a faite Saturday Night Live débuts d’hébergement. Parce que Regina a l’habitude de la tuer partout où elle va, combinée à ce que nous avons vu précédemment de Ridley également, il ne fait aucun doute que Shirely sera un film incontournable. Cette nouvelle nous vient de TheWrap.

