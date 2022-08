Regina Hall adresse la vidéo d’excuses de Will Smith et accueillerait à nouveau les Oscars

Alors que la cérémonie des Oscars ne s’est pas exactement déroulée comme prévu cette année, le co-animateur Salle Regina reste ouvert à revenir un jour pour accueillir à nouveau. Lors de l’événement de cette année, qui a eu lieu en mars, Hall a été l’un des trois co-organisateurs aux côtés d’Amy Schumer et de Wanda Sykes. Malheureusement, le travail qu’ils ont fait a été largement éclipsé par le tristement célèbre incident du gagnant du meilleur acteur Will Smith frappant Chris Rock sur la scène juste devant tout le monde.

La carrière et la réputation de Smith ont pris un coup après la gifle controversée, mais l’acteur a cherché à arranger les choses. Il a récemment posté une vidéo sur Internet d’excuses ouvertes à Rock avec ceux qui ont été offensés par ce qu’ils ont vu. Dans une nouvelle interview avec Variety, Hall a évoqué la vidéo, la qualifiant de « première étape » vers la réparation de ces ponts, s’ils peuvent effectivement être réparés. Pour sa part, elle comprend le sort de Smith dans le sens où elle sait que revenir d’une telle controverse doit être très difficile.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pense que c’est une chose difficile et je sais que c’est une route difficile. La première étape est qu’il s’est excusé. Comment les gens le voient, c’est à eux de décider… Je sais que ce n’était pas facile.

Pour Hall, elle ne peut s’empêcher de se souvenir de son nouveau faux documentaire, Klaxonner pour Jésus. Sauve ton âme. Ce film se concentre sur Sterling K. Brown et Hall en tant que pasteur et sa femme rouvrant leur église à la suite d’un scandale majeur. Hall souligne ce que le film et la situation réelle de Smith ont en commun.

« Rachat. Le tout est que nous pouvons évoluer à partir peut-être d’où nous sommes.

En ce qui concerne la possibilité d’accueillir à nouveau les Oscars un jour, Hall a exprimé le désir de le faire en félicitant Schumer et Sykes et en notant à quel point l’expérience avait été merveilleuse avec eux. Sauf la fameuse gifle, bien sûr.

« Je me suis certainement beaucoup amusé. »

Will Smith a été banni pendant dix ans des événements de l’Académie

abc

Un gros problème que beaucoup de gens avaient avec la gifle était de savoir comment il semblait que Will Smith n’avait pas été correctement puni pour être devenu violent. Il n’a pas été expulsé du bâtiment et a été autorisé à accepter son Oscar du meilleur acteur et à prononcer un discours passionné sous les applaudissements du public. D’autres ont estimé que Smith n’aurait pas dû être autorisé à rester du tout, et après l’événement, l’Académie a annoncé plus tard que Smith ne pouvait pas assister aux Oscars ou à tout autre événement lié à l’Académie pour la prochaine décennie.





« J’ai passé les trois derniers mois à rejouer une compréhension de la nuance et de la complexité de ce qui s’est passé à ce moment-là », a déclaré Smith en partie dans sa vidéo d’excuses. « Je ne vais pas essayer de déballer tout cela maintenant, mais je peux vous dire à tous qu’il n’y a aucune partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. Aucune partie de moi qui pense c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insulte.