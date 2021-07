Régé-Jean Page s’éloigne de Bridgerton : son prochain projet confirmé

Le service de streaming Netflix a reçu un excellent accueil de ses abonnés fin 2020 lors de sa sortie Bridgerton, une série qui à ce jour a la reconnaissance d’avoir la meilleure première de l’histoire de la plateforme. Dans sa première saison, il a présenté Régé-Jean Page comme l’un de ses protagonistes, mais il ne reviendra pas pour le deuxième volet et il vient de confirmer son nouveau projet qui le chasse encore.

C’est début avril que l’interprète du duc d’Hastings l’a annoncé via son compte Instagram officiel : « Le voyage de votre vie. Ce fut un plaisir et un privilège d’être votre duc. », a écrit. La raison de son départ était que la partie 2 du programme sera basée sur le deuxième livre de la saga écrit par Julia Quinn, qui se concentrera sur un autre des frères Bridgerton et son personnage n’allait pas avoir beaucoup de participation.

« C’était ce que ça devait être »expliqué Page, qui a décidé de quitter la série Netflix pour assumer certains rôles qui lui sont venus après son premier grand succès. Peu de temps après, ils ont confirmé qu’il allait intégrer le casting de Donjons & Dragons, qui est déjà au milieu de son tournage, et dans quelques semaines, il a été annoncé qu’il reviendrait au streaming mais pour L’homme gris. Maintenant, ils ont annoncé leur prochain rôle dans un nouveau long métrage.

Le moyen Date limite a rapporté mardi que Paramount Pictures l’avait sélectionné pour jouer dans le remake de Le Saint, basé sur la série de livres Leslie Charteris des années 1920 et la série britannique des années 1960 avec Roger Moore. Régé-Jean dans le rôle de Simon Templier, un criminel et voleur à la Robin des Bois qui se lance dans une aventure de globe-trotter.







Pour le moment, plus de détails sur l’intrigue sont inconnus, comme son réalisateur ou la date de sortie, mais le projet est déjà en cours. L’homme gris arrivera en 2022, Donjons & Dragons en 2023 et plus tard il arrivera Le Saint, Pour ce que Regé-Jean Page sera occupé et dans son avenir, il n’est même pas prévu de faire une apparition dans les prochaines saisons de Bridgerton..