Fans de la série Bridgerton a commencé mardi avec une excellente nouvelle: le service de streaming Netflix renouvelé le spectacle créé par Shonda Rhimes pour deux saisons supplémentaires, en plus de la seconde qu’ils avaient précédemment annoncée. De cette manière, il y aura troisième et quatrième tranche, Pour ce que il commence à spéculer sur un éventuel retour de Régé-Jean Page. Cela peut arriver?

Le 2 avril, les fans ont été stupéfaits lorsque l’acteur a annoncé son départ sur Instagram: « Le trajet d’une vie. Ce fut un plaisir et un privilège d’être votre duc. Rejoindre cette famille, pas seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre équipe, l’équipe et les fans incroyablement créatifs et généreux – tout est allé plus loin . au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. L’amour est réel et continuera à grandir « .

La raison principale est que La saison 2 sera basée sur le roman « Le vicomte qui aimait », qui se concentrera sur la vie amoureuse de Lord Anthony, joué par Jonathan Bailey. De cette manière, le duc de Hastings de Page aurait eu une participation très limitée, il a donc choisi d’abandonner, bien que la production lui ait offert une grosse somme d’argent.

+ Regé-Jean Page reviendra-t-il à Bridgerton pour les saisons 3 et 4?

Selon les mots du producteur Chris Van Dusen, le plan du programme est d’adapter les huit livres de la saga, qui se concentrent sur chacun des frères Bridgerton. Le duc est le protagoniste du premier roman, mais par la suite ses apparitions sont presque nulles, donc tout indique que Regé-Jean Page ne reviendra pas dans un proche avenir à l’émission de télévision, bien que tout puisse changer.

En dehors de ces livres mentionnés, apparaît dans une collection spéciale intitulée The Bridgertons: Happily Even After, que pour le moment Netflix il n’a pas l’intention de le faire apparaître à l’écran Le départ de l’acteur peut être un bon coup pour sa carrière, malgré la demande des fans, depuis est considéré comme le prochain James Bond, sera dans le film The Grey Man et fera partie de Dungeons & Dragons.