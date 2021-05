Regé-Jean Page reprend sa carrière après avoir quitté Bridgerton

Les premiers jours d’avril n’étaient pas les meilleurs pour les fans de Bridgerton, la série à succès du service de streaming Netflix, depuis Page Regé-Jean a révélé qu’il avait quitté le projet avant la deuxième saison. Les raisons du protagoniste étaient de donner la priorité à sa carrière, qui vient d’être reprise avec une nouvelle production auquel il a rejoint après être devenu célèbre sur le spectacle Shondaland. Voyez ce que c’est!

« La course d’une vie. Ce fut un plaisir et un privilège d’être votre duc. Rejoindre cette famille, non seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre casting, notre équipe et nos fans incroyablement créatifs et généreux – tout est parti au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. L’amour est réel et continuera de grandir « L’acteur a écrit sur son compte Instagram officiel pour dire au revoir à la Duc de Hastings.

Après son départ, les fans ont parié contre le créateur de l’émission, Shonda rime, mais s’est défendu dans Variety: «J’ai été très surpris, car cela se produit généralement lorsque je tue quelqu’un qui est là depuis un certain temps. Comme si nous ne l’avions pas tué, il est toujours vivant! « . Avec la confirmation des saisons 3 et 4 sur la plateforme, Simon Basset devrait revenir d’une manière ou d’une autre.

Cependant, on ne peut pas dire que l’interprète traverse une mauvaise période après avoir quitté la série qui l’a conduit à la célébrité, depuis le début de la production de Dungeons & Dragons (Donjons et Dragons) vient d’être annoncé, un film qui mettra en vedette Regé-Jean Page lui-même. Jonathan Goldstein Il dirigera le film Paramount et officialisera le début du tournage sur son Twitter.

C’était le premier projet que l’acteur a accepté au milieu du succès de Bridgerton, quand il est devenu la meilleure sortie de l’histoire de Netflix. Dans ce long métrage basé sur le célèbre jeu de société qui est apparu dans Stranger Things sera accompagné de Chris Pine, Michelle Rodriguez et le juge Smith. Les détails de l’intrigue et de son ouverture sont encore inconnus.