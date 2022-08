Régé-Jean Page pourrait être le nouveau James Bond et en voici la preuve

célébrités

Le départ de Daniel Craig en tant que James Bond a laissé le poste vacant et Régé-Jean Page pourrait être le nouvel élu. Savoir pourquoi.

© GettyRege-Jean Page

Avec son rôle principal dans Bridgerton, Rege-Jean Page Il est devenu l’un des acteurs les plus connus et les plus importants d’Hollywood. Son rôle de duc de Hastings dans le Drame historique original de Netflix Il a été l’un des plus aimés et, pour cette raison, il a atteint une renommée mondiale. Cependant, après la première édition, il a décidé de quitter la série pour se concentrer sur différents projets de sa carrière.

Parmi eux se trouve L’homme grisoù Rege-Jean Page Il était l’un des acteurs les plus importants du film qui a également réussi sur Netflix. Dans ce film, l’acteur a donné vie au méchant de l’histoire et était sous la direction des frères Joe et Anthony Russo. Cependant, maintenant la possibilité de jouer dans une nouvelle franchise a été ouverte et c’est, ni plus ni moins, celle de James Bond.

Après Daniel Craig va raccrocher le smoking de James Bond après pas le temps de mourirle poste de nouvel agent 007 était vacant et attendait un nouvel acteur. A tel point qu’une immense liste de candidats a été ouverte et, parmi eux, est justement Rege-Jean Page. En fait, il est l’un des artistes qui a sonné le plus fort pour devenir le nouvel agent britannique.

Eh bien, Page répond à toutes les exigences car, non seulement il est britannique, mais il a montré sa polyvalence et sa capacité à faire partie de différents films. De plus, les frères Russo eux-mêmes ont misé sur lui et ont déclaré qu’il était le candidat idéal pour ce personnage. Selon les réalisateurs, qui ont travaillé avec lui sur L’homme grisa toutes les qualités pour jouer ce rôle qui s’est retrouvé sans acteur.

« C’est fantastique. Il a beaucoup plus de charisme dans un petit doigt que la plupart des gens n’en ont dans tout leur corps.», a déclaré Joe Russo lors de son entretien avec Horaires radio. A son tour, lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait faire partie de cette franchise, le réalisateur a ajouté : « On le verrait dans n’importe quoi, on le verrait lire l’annuaire téléphonique !”. De son côté, Anthony a déclaré : «C’est un interprète très talentueux, et il a tellement de charme”. Et, sans aucun doute, cela montre qu’il n’y a pas que les fans qui croient en Régé-Jean Page sera le nouveau James Bond.

