Rege-Jean Page ne reviendra pas pour Bridgerton Saison 2

Suivant les traces de John Travolta, Shelly Long, Mischa Barton, David Caruso et d’autres stars de la télévision qui ont quitté leurs émissions à succès tôt pour la célébrité du grand écran, il a été annoncé aujourd’hui que la star de l’évasion Regé-Jean Page ne reviendra pas pour la saison 2 de Drame de la période Shondaland à succès de Netflix Bridgerton. Le duc de Hastings dit officiellement au revoir, alors que Regé-Jean Page aligne quelques perspectives de films à succès pour l’avenir.

Shondaland a fait l’annonce aux côtés de Netflix, Regé-Jean Page lui-même faisant ses adieux sur Instagram. La nouvelle a été révélée pour la première fois dans une déclaration de Lady Whistledown, qui déclarait ce qui suit.

« Chers lecteurs, alors que tous les yeux se tournent vers la quête de Lord Anthony Bridgerton pour trouver une vicomtesse, nous disons adieu à Regé-Jean Page, qui a si triomphalement joué le duc de Hastings. La présence de Simon à l’écran nous manquera, mais il sera toujours un fait partie de la famille Bridgerton. Daphné restera une épouse et une sœur dévouées, aidant son frère à naviguer dans la saison sociale à venir et ce qu’elle a à offrir – plus d’intrigues et de romance que mes lecteurs ne pourront en supporter. «

Bridgerton est basé sur une série de romans de Julia Quinn, l’histoire du duc de Hastings se terminant principalement dans le premier livre «Le duc et moi». Regé-Jean Page savait que son temps dans cette histoire tentaculaire était limité, donc cela n’a pas été un choc pour l’acteur quand il n’a pas été ramené, bien que son personnage soit devenu extrêmement populaire auprès du public.

Page admet que l’engagement à court terme de jouer Le duc de Hastings a ajouté à l’attrait de prendre le poste, bien qu’il ne prévoyait pas que son personnage deviendrait un tel succès. L’acteur avait ceci à dire à Variety.

« C’est un arc d’une saison. Il va avoir un début, un milieu, une fin – donnez-nous un an. [I thought] «C’est intéressant», car alors cela ressemblait à une série limitée. Je peux entrer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton continue. «

L’acteur note que Bridgerton a été envisagé comme une sorte d’anthologie. Chaque livre de la série est dédié à l’histoire d’amour d’un frère ou d’une sœur différent. Et cela offre de nombreuses opportunités à un autre jeune acteur prometteur d’éclater et de se faire connaître comme Page l’a fait avec son rôle de Simon.

« Une des choses qui est différente à ce sujet [romance] genre est que le public sait que l’arc se termine. Ils viennent en sachant cela, donc vous pouvez attacher les gens dans des nœuds émotionnels parce qu’ils ont l’assurance que nous allons sortir et que nous allons avoir le mariage et le bébé. «

Regé-Jean Page n’a été engagé que pour une saison du drame à succès Netflix. L’histoire de Simon avec Daphné est arrivée à sa conclusion, leur histoire d’amour se terminant par la naissance de leur premier enfant. Page continue de dire ceci à propos de la sortie du spectacle.

« Je n’ai que de l’excitation pour Bridgerton continuer à s’entraîner à vapeur et à conquérir le monde. Mais il est également utile de terminer ces arcs et de coller l’atterrissage. «

Netflix rapporte que 82 millions de foyers ont regardé Bridgerton depuis les débuts de la première saison le jour de Noël. Regé-Jean Page a publié une photo d’adieu sur Instagram, que vous pouvez consulter ci-dessous avec un message d’adieu spécial.

« La chevauchée d’une vie. Ce fut un plaisir absolu et un privilège d’être votre duc. Rejoindre cette famille – pas seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Nos acteurs, notre équipe et nos fans exceptionnels, incroyablement créatifs et généreux – tout a été au-delà tout ce que j’aurais pu imaginer. L’amour est réel et ne cessera de grandir «

Shonda Rhimes, qui a un accord majeur avec Netflix et supervise la série populaire, a également offert un message d’adieu à son duc. Elle avait ceci à dire à propos de la perte d’un membre si prisé de la distribution.

« Souvenez-vous: le duc n’est jamais parti. Il attend juste d’être à nouveau surveillé. #ShondalandMenOnNetflixAreForever

Bridgerton La saison 2 suivra Anthony et sa quête d’amour. Le personnage est le plus ancien du clan Bridgerton, avec son histoire basée sur le deuxième roman de la série de livres de Quinn intitulé « Le vicomte qui m’aimait ». Ces nouveaux épisodes présenteront le personnage préféré des fans, Kate Sharma, donnant à l’actrice Simone Ashley un grand changement pour devenir la prochaine star de la série. Daphné Bridgerton de Phoebe Dynevor, désormais duchesse de Hastings, reviendra pour de nouveaux épisodes, même si son mari à l’écran, Simon de Regé-Jean Page, n’est plus jamais revu. Son esprit s’attardera tout près.

Regé-Jean Page a pas mal de projets à succès qui attendent dans les coulisses. Il a déjà terminé le tournage du plus grand film de Netflix à ce jour, avec Chris Evans et Ryan Gosling dans le thriller d’espionnage. L’homme gris. Il entre ensuite dans un rôle principal dans le nouveau Donjons et Dragons film. Ce premier rapport provenait de Variety.

