Rege-Jean Page joue un paladin dans Dungeons & Dragons, et il sait ce que cela signifie

Les détails entourant le film Dungeons & Dragons de Paramount sont toujours sous clé, mais l’acteur principal et Bridgeton La star Regé-Jean Page a finalement donné un aperçu du projet, l’acteur révélant qu’il jouerait un paladin. En plus de révéler ce détail majeur du personnage, Page a également révélé qu’il était plus que familier avec le populaire Donjons et Dragons propriété, ce qui, selon lui, profitera à sa performance.

« J’ai écouté quelques podcasts de Dungeons and Dragons dans mon temps. J’ai joué une tonne de JRPG [Japanese role-playing games] et fondamentalement tout ce qui en est sorti. J’ai joué une tonne de Diablo quand j’étais adolescent, donc je suis habitué au fait que je joue un paladin – c’est exactement ce que je fais, et je sais ce que cela signifie, dans une certaine mesure. J’ai regardé mes amis jouer à Baldur’s Gate, donc je suis comme un Donjon et Dragonnier de deuxième génération. »

Dans le monde de Donjons et Dragons, un paladin est un chevalier sacré, en croisade au nom du bien et de l’ordre, tout en étant un lanceur de sorts divin, ce qui devrait donner à Page beaucoup de matière à travailler lorsque son personnage finira par honorer le grand écran.

Régé-Jean Page a également assuré Donjons et Dragons les fans que le script rend justice au jeu de rôle emblématique en disant que ce sera un « énorme soupir de soulagement pour les fans de Dungeons & Dragons du monde entier ».

Le film basé sur Donjons et Dragons est en développement depuis 2015, et a finalement fait des progrès importants l’année dernière, amenant Soirée jeu réalisateurs Jonathan Goldstein et John Francis Daley, avec le duo attaché pour écrire et diriger le projet. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la direction du film, le projet a lentement amassé un casting très impressionnant, avec des goûts de Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Hugh Grant, Sophilia Lillis et, bien sûr, Regé-Jean Page tous à bord pour donner vie à la franchise bien-aimée sur grand écran.

Mis à part la récente révélation de Page qu’il incarnera un paladin, d’autres détails sur le personnage restent rares à l’heure actuelle, bien qu’il ait depuis été révélé que Lillis jouera le rôle de Doric, avec Hugh Grant prêt à jouer l’antagoniste du film, Forge Fletcher.

Goldstein et Daley ont également récemment offert un aperçu du ton du film, le cinéaste ayant l’intention de faire un film amusant tout en évitant trop de comédie. « Nous voulons que ce soit amusant. Ce n’est pas une comédie à part entière, mais c’est un film d’action-fantastique avec beaucoup d’éléments comiques et de personnages dans lesquels nous espérons que les gens s’intéresseront vraiment et aimeront regarder leurs aventures », a révélé Jonathan Goldstein.

Filmer sur Donjons et Dragons a finalement commencé début avril 2021 en Islande, le tournage principal commençant à Belfast, en Irlande du Nord, plus tard dans le mois. Le film devait initialement sortir plus tard cette année, le 23 juillet 2021, mais a depuis subi plusieurs retards. Dans un premier temps, le projet a été décalé à novembre 2021, avant d’être à nouveau repoussé au 27 mai 2022, en raison de la situation mondiale actuelle. Heureusement, une date de sortie en salles pour Donjons et Dragons a maintenant été fixé au 3 mars 2023. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

