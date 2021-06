Rege-Jean Page est maintenant le favori pour devenir le prochain James Bond

La spéculation sur qui sera le prochain James Bond est quelque chose qui ne semble jamais disparaître, et quand il y a des « cotes d’obligations » données par les bookmakers sur qui reprendra le rôle maintenant que Daniel Craig raccroche son permis de tuer, cela signifie également qu’il y a ceux qui sont définitivement considéré comme un favori pour reprendre le numéro 007 du célèbre espion. Alors que Tom Hardy est un favori de longue date pour le rôle, principalement en raison d’une rumeur sur Internet ou d’une autre, il y a un autre prétendant qui a réussi à repousser Hardy de la première place des obligations potentielles du futur. Cet honneur revient à Bridgerton l’évasion Rege-Jean Page, dont le profil élevé après avoir joué dans le drame de la période Netflix l’a vu venir de nulle part pour être le favori des futurs Bonds.

Bien que ce ne soit que de la spéculation, et à la fin, personne ne prédit vraiment ces choses avec précision jusqu’à ce qu’elles soient conclues, il a été révélé le mois dernier que Page, avec McMafia la star James Norton, étaient deux acteurs britanniques qui semblaient se glisser sur Hardy dans les paris. Maintenant, il semble que c’est Page qui a remporté cette bataille en particulier, mais la guerre, comme on dit, est loin d’être terminée, et il y a un certain nombre d’autres Bonds potentiels qui attendent tous dans les coulisses cet appel possible.

Parmi ceux actuellement en lice, Regé-Jean Page a apparemment maintenant une petite avance sur Hardy et Norton pour le moment. Juste derrière eux se trouvent également Luke Evans, qui est assez proche derrière mais semble actuellement s’en tenir à ses films et émissions de genre plus musicaux avec son prochain La belle et la Bête série dérivée pour Disney+. Une autre possibilité est Le sorceleur la star Henry Cavill, dont nous savons qu’il n’est pas susceptible de reprendre son Superman rôle dans un avenir proche et avec Le sorceleur, Bond pourrait être un joli petit rôle pour contourner cela.

Un peu plus loin dans la course, mais aussi quelqu’un qui a été constamment évoqué à propos du rôle, c’est Idris Elba. Encore une fois, il y a probablement suffisamment d’espace dans la charge de travail actuelle d’Elbe pour qu’il s’engage à affronter le super espion, mais s’il aurait maintenant une chance avec autant d’autres acteurs devant lui est une autre affaire.

Alors que tout cela est dans l’air, ce qui est maintenant certain, c’est que la dernière aventure de Bond de Daniel Craig arrivera enfin dans les salles le 8 octobre après une série interminable de retards. Original attendu en octobre 2019, le départ du réalisateur Danny Boyle signifiait que la production était repoussée dans ce qui deviendrait une zone morte pour Hollywood vers avril 2020. Après un certain nombre ou des dates reportées pour sa sortie finale, y compris une place parmi les superproductions estivales. à venir dans les prochains mois, MGM a finalement décidé de la sortie d’octobre que nous attendons actuellement avec impatience.

Avec le rachat de MGM par Amazon, toutes les décisions futures concernant la franchise Bond et qui pourrait assumer le rôle leur incomberont uniquement. Les implications complètes de cette fusion restent à voir, mais on ne saura probablement pas si cela mettrait un frein à l’un de ces acteurs en lice pour décrocher le rôle. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : James Bond