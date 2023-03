Rege-Jean Page dit que son héros Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves est similaire à un personnage de The Princess Bride

Rege-Jean Page joue Xenk dans Donjons & Dragons : l’honneur des voleursmais le Bridgerton l’acteur dit que son personnage a beaucoup en commun avec un autre homme d’honneur très aimé ; Les princesses mariées Inigo Montoya. Le héros chevaleresque de Page rejoint Chris Pine dans le rôle d’Edgin le barde, Michelle Rodriguez dans Holga le barbare, Justice Smith dans Simon le sorcier, Sophia Lillis dans Doric le druide et Hugh Grant dans Forge le voleur dans le nouveau film qui espère sortir sur grand écran succès de la franchise D&D.





Dans une nouvelle interview avec CollisionneurPage a parlé de son rôle dans le film et a comparé son personnage au bretteur attaché à l’honneur du fantasme classique des années 80, La princesse à marier. Il expliqua:

« Je pense que ça commence à se délecter d’être un peu Inigo Montoya, tu sais ? C’est comme si je suis tellement le héros brillant et chevaleresque. Quelqu’un précédemment dans les interviews a souligné que la première chose que je fais dans le film est de sauver un chat. Je pense qu’ils savent très bien qu’ils font un clin d’œil à quel genre de héros il s’agit, puis qu’ils subvertissent immédiatement cela et jouent avec ce trope. Je pense que c’est ce qui m’a vraiment excité à propos de ce personnage. Parce que le héros pur et simple est une chose, mais ensuite jouer et interroger ce que sont réellement les héros est, je pense, ce qu’est vraiment le cœur du film, c’est pourquoi j’ai en quelque sorte laissé Edgin partir et voler sur ses propres deux pieds parce que si je faisais tout le héros pour lui, il n’y aurait pas de voyage de héros pour Edgin. Il n’y aurait pas de développement.





Donjons & Dragons : L’honneur des voleurs arrive en salles cette semaine.

Il a fallu beaucoup de temps pour ramener la franchise Dungeons & Dragons sur grand écran après la désastreuse dernière tentative en 2000. Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs a pris encore plus de temps après avoir été frappé par de multiples retards à la suite de la pandémie de Covid. Cependant, il semble que l’attente prolongée en ait valu la peine, car le film cherche maintenant à combattre John Wick: Chapitre 4 et prenez la première place au box-office ce week-end.

Jusqu’à présent, les premières critiques du film ont été extrêmement positives de la part des critiques et du public, ce qui est inhabituel de nos jours. Que les vibrations positives autour du film suffisent à stimuler son box-office est une autre affaire, mais une chose est certaine, c’est que ce film D&D apporte un sentiment de plaisir magique ce printemps, et c’est quelque chose qui ne peut qu’aider sa cause . La star Chris Pine a précédemment déclaré que son plus grand espoir était que le film remonte le moral du public. Il expliqua:

« J’ai vu ce film probablement plus que beaucoup de mes autres films parce que j’aime le regarder avec un public. Sortir et voir les visages du public, vous voyez exactement ce que le cinéma devrait faire, c’est-à-dire que les gens sont vivants. Ils veulent en parler. Ils sont de bonne humeur. Le monde est tellement merdique, alors pourquoi ne pas utiliser ce véhicule – le cinéma à gros budget – pour que les gens se sentent mieux.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs arrive en salles le 31 mars.