Rege-Jean Page bat Tom Hardy en tant que favori des bookmakers pour être le nouveau James Bond

Des noms ont été jetés depuis que Daniel Craig a annoncé sa rétractation en tant que James Bond après Pas le temps de mourir. Certains acteurs étaient des choix instantanés pour les fans et les cinéastes, tandis que d’autres non-conformistes étaient des prétendants inattendus. US-Bookies.com a les cotes actuelles répertoriées. Certains d’entre eux sont attendus, tandis que d’autres pourraient être appelés grattoirs. Nous allons jeter un coup d’oeil!

Regé-Jean Page est le favori actuel des bookmakers pour être le prochain James Bond, selon les agrégateurs de paris US-Bookies.com ( Voir la clause de non-responsabilité ci-dessous ). Ses chances de reprendre le rôle de Daniel Craig sont passées de 16/5 (23,8% de probabilité implicite) à 5/2 (28,6%) depuis le mois dernier. Avec ce changement, Page a de nouveau dépassé Tom Hardy, dont les cotes se sont détériorées de 9/4 (30,8%) à 3/1 (25%) au cours de la même période.

« Regé-Jean Page a reçu beaucoup d’éloges pour son rôle dans Bridgerton, donc son statut actuel d’agent libre a alimenté la spéculation, comme en témoignent les bookmakers suggérant qu’il est le favori pour être le premier homme noir à jouer James Bond », a déclaré un porte-parole des bookmakers américains.

« Alors que les cotes de Page se sont améliorées au-delà de nombreuses stars, les cotes de James Norton ont également fait des améliorations notables, nous ne pouvons donc pas le compter pour l’instant. »

En avril, James Norton avait 5/2 (probabilité implicite de 28,6%) pour reprendre le rôle, mais ces chances se sont détériorées à 11/2 (15,4%) en septembre. Cependant, ses chances se sont améliorées depuis à 3/1 (25 %), où il est à égalité avec Tom Hardy. Norton est suivi par Henry Cavill, qui s’est amélioré de 10/1 (9,1%) à 7/1 (12,5%) depuis le mois dernier, et Idris Elba, qui s’est également amélioré de 9/1 (10%) à 8/1 (11,1 %).

« Les récents commentaires de Daniel Craig sur la possibilité d’un Bond féminin ont été largement discutés avant Pas le temps de mourir, et les bookmakers considèrent cela comme une possibilité moins probable qu’il y a un mois « , a déclaré un porte-parole des bookmakers américains. » Lashana Lynch, qui est la femme avec les meilleures cotes, a empiré depuis le 9 septembre. 1 à 10/1. »

La productrice Barbara Broccoli avait ceci à dire. « Je dis toujours : on ne peut être amoureux que d’une personne à la fois. Une fois (Pas le temps de mourir)‘s sortira, puis un certain temps passera, et alors nous devrons passer aux affaires du futur. Mais pour l’instant, nous ne pouvons tout simplement pas penser à autre chose que Daniel. »

#James Bond productrice Barbara Broccoli : « On ne peut être amoureux que d’une personne à la fois. Une fois que [No Time To Die]’est sorti… alors nous devrons passer aux affaires du futur. Mais pour l’instant, nous ne pouvons tout simplement pas penser à autre chose que Daniel. https://t.co/Tbg4BHagrr – Film total (@totalfilm) 14 octobre 2020

celui de Tom Hardy Venom : qu’il y ait un carnage La co-star Naomie Harris a déclaré à propos de Hardy: « Il serait incroyable. C’est un acteur tellement phénoménal. Je suis un grand fan de lui et puis en travaillant avec lui sur Venom, j’ai encore plus de respect pour lui. Il est juste comme, incroyable, le physique qu’il apporte au rôle est tout simplement extraordinaire. Je n’ai jamais rien vu de tel. » L’acteur de Moneypenny a trois films de Bond à son actif, alors elle parle d’expérience.

En étudiant les cotes des bookmakers, il est fascinant de divertir les pensées de n’importe quel acteur répertorié. Sur qui as-tu mis ton argent ?

Avis de non-responsabilité : les cotes publiées dans cet article sont uniquement à des fins d’illustration, car les paris sur de tels accessoires ne sont actuellement légaux dans aucun État américain. Les données étaient basées sur les marchés de paris proposés par les opérateurs britanniques/européens/mondiaux réglementés dans les juridictions où les paris sur ces accessoires sont légaux.

Sujets : James Bond, Pas le temps de mourir