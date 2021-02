Regé-Jean Page aura son premier film après le succès de Bridgerton

Paramount l’a pris! L’acteur le plus convoité du moment a un nouveau projet: Page Regé-Jean a conclu un accord avec la société de production pour jouer son premier film après l’énorme succès par Bridgerton sur Netflix. L’artiste de 30 ans sera la star de Donjons et dragons, une bande actuellement en pré-production. De quoi s’agit-il et avec qui travaillerez-vous?

La carrière de Page a pris un virage à 360 degrés depuis sa performance en tant que Simon Basset sur la série Shonda Rhimes qui est devenue la sortie la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Son ascension vers la notoriété est démontrée par ses chiffres sur les réseaux sociaux: il est passé de 34000 followers sur Instagram à 4,9 millions en moins de deux mois.

Rege-Jean Page jouera dans Dungeons & Dragons avec Paramount

L’artiste est devenu une figure pour toute société de production et c’est pourquoi Paramount l’a regardé pour leur prochain film. Comme signalé Le Hollywood Reporter, les Britanniques dirigeront le casting qui a déjà confirmé Chris Pine, Michelle Rodriguez et le juge Smith. Jonathan Goldstein et John Francis Daley ils seront les directeurs du projet qui promet de donner la note.

Dungeons & Dragons sera basé sur le célèbre jeu de société qui ces dernières années est devenu célèbre pour son apparition sur Stranger Things. Il a une intrigue fantastique où il combine des humains, des elfes, des orcs et diverses créatures (par exemple, le démogorgon). On ne sait toujours pas s’il s’agira d’un film fantastique ou s’il ne prendra que des aspects génériques du jeu populaire.

Le voyage de Page aura une autre étape importante ce week-end car il accueillera Saturday Night Live, où il coïncidera avec Bad Bunny. En plus du duc de Hastings, sa carrière grandissante comprend des apparitions dans les films The History Boys, Mortal Engines, Sylvie’s Love et Merchant Of Venice. Dans ses réseaux sociaux, il a partagé l’actualité du nouveau projet qui s’en vient.