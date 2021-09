Régé Jean Page a une copine et ce n’est pas Phoebe Dynevor

Copines Lines Lèvres Rouge à Lèvres Crayon Jumbo Bio N°2 Nude 1,7g

Copines Lines Lèvres Rouge à Lèvres Crayon Jumbo Bio N°2 Nude 1,7g est un crayon rouge à lèvres idéal pour sublimer vos lèvres. Grâce à sa texture douce et onctueuse (Esters de Jojoba et Esthers d'Huile d'Olive), l'application est facile et agréable, les lèvres sont souples et douces. Sa formule soin 100% naturelle riche en actifs protecteurs (Phytosqualane: nourrit et protège) apporte douceur et confort. Des teintes lumineuses, intenses et irrésistibles. Ce crayon se décline en 6 couleurs.