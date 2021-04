Regé – Jean Page a souffert de racisme lors d’un casting

Pendant la pandémie, les nouvelles créations de plateformes numériques ont été les plus réussies et l’une d’elles est Bridgerton. La série, sortie le 25 décembre 2020 sur Netflix, a atteint 82 millions de vues en seulement 28 jours, étant ainsi la fiction la plus regardée sur la plateforme à ce jour.

L’histoire, qui était basée sur les livres de Julia Quinn, se déroule dans le monde compétitif de la haute société du XIXe siècle lorsque des jeunes femmes ont été présentées au tribunal et ont défini leur état matrimonial. Mais ce n’est pas la seule chose qui se démarque de l’intrigue.

La famille Bridgerton. Photo: (IMDB)



Est-ce que, contrairement à ce que raconte Quinn dans ses romans, la production de Shonda Rhimes pour Netflix comprenait des personnages de couleur. Outre Lady Danbury (Adjoa Andoh) est le personnage principal, le duc de Hastings, joué par Regé-Jean Page qui, malgré l’époque dans laquelle la série est basée, ont un rôle où ils jouent des personnes de haut rang. Quelque chose d’inattendu à ce moment-là, où les personnes de couleur étaient discriminées.

Regé – Jean Page et Adjoa Andoh dans leurs rôles de Bridgerton. Photo: (IMDB)



Cependant, il semble que la discrimination contre les soi-disant «noirs» ne soit pas encore terminée. L’acteur Regé – Jean Page a récolté, grâce à Bridgerton, un immense succès et, aussi, une renommée internationale qui l’a amené à faire partie de nouveaux projets. En fait, pour faire ces nouvelles propositions, il a également abandonné son rôle de Simon Basset dans la série qui l’a décoré comme l’un des acteurs les plus connus de cette époque.

Mais, le magazine Hollywood Reporter vient de confirmer pourquoi, avant d’être Simon dans Bridgerton n’a pas décroché son rôle de grand-père de Superman sur Krypton. « Les créateurs de la série ont été convaincus de faire un casting non traditionnel et Regé – Jean Page avait auditionné pour le rôle, mais Geoff Johns, qui supervisait le projet, a déclaré que Superman ne pouvait pas avoir de grand-père noir.”Ils ont affirmé.

La série, pour laquelle Page a fait le casting, suit les aventures de Seg-El, le grand-père de Superman et qui tente de sauver sa planète. Et, selon ce qu’ils ont expliqué de la société de bandes dessinées, « Johns pensait que les fans s’attendraient à ce que le personnage ressemble à un jeune Henry Cavill». À tel point qu’en raison de ses commentaires, il n’a pas permis au personnage d’être coloré pour maintenir une relation avec les anciens films de DC.