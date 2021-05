Regé-Jean Page a rompu le silence et expliqué son départ de Bridgerton

Page Regé-Jean est devenue l’une des célébrités les plus demandées et aimées par les fans, après sa participation à Bridgerton comme le duc de Hastings. La série a été un succès et a été renouvelée par Netflix pendant trois saisons supplémentaires, mais à la surprise des fans, l’acteur a quitté le projet et ne sera pas dans le deuxième volet. Après l’annonce sur son Instagram, maintenant rompu le silence et tout expliqué.

« La course d’une vie. Ce fut un plaisir et un privilège d’être votre duc. Rejoindre cette famille, non seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre casting, notre équipe et nos fans incroyablement créatifs et généreux – tout est parti au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. L’amour est réel et continuera de grandir « , ont été les mots qu’il a choisis pour dire au revoir à Simon Basset et aux fans début avril.

Cette semaine, à travers un entretien exclusif avec le médium Variété, l’interprète a expliqué sa sortie: « C’était ce que ça devait être. Simon était censé être un antagoniste de la bombe pendant l’une des saisons, être réformé et trouver le véritable amour après Daphné. Je pense que l’une des choses les plus courageuses du genre romanesque est de permettre au public d’avoir une fin heureuse ».

Là, il a déclaré que c’est lui qui quitte la série, bien qu’il précise qu’il a peur du changement qu’il a opéré dans sa carrière: «Vous avez peur de l’inconnu, vous pensez: ‘Oh mon Dieu, je ne vais jamais me faire des amis aussi bons que moi’, et puis vous le faites.. Il a également mentionné qu’il était ravi d’incarner un duc en tant qu’homme noir: «Je suis heureux d’avoir pris des mesures dans la bonne direction pour que cette situation s’élargisse et puisse perdurer dans le temps».

La vérité est que sa décision a été prise en fonction de l’avenir de sa carrière, car dans la saison 2, il n’aurait pas eu l’importance qu’il avait dans la première partie et fait partie d’autres projets. Actuellement, il vient de commencer le tournage Donjons et dragons (Donjons et Dragons), un film dans lequel il partagera un casting avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et le juge Smith.