Régé-Jean Page a révélé un important secret d’Emma Watson

in

célébrités

Régé-Jean Page est l’un des acteurs les plus aimés, mais apparemment l’un des plus bavards. Apprenez le secret qu’il a révélé à propos d’Emma Watson.

© GettyRégé-Jean Page a révélé un important secret d’Emma Watson

Grâce à son rôle de premier plan dans Bridgerton, Rege-Jean Page Il est devenu l’un des acteurs du moment. L’acteur, qui a brillé avec son rôle de Duc de Hastings, s’est catapulté à la renommée internationale et, à son tour, continue de croître dans sa carrière. Eh bien, son succès a été si immense et son talent si bien démontré qu’il a réussi à percer dans l’industrie d’une manière abyssale et prometteuse au point qu’il a déjà travaillé avec les frères Russo.

C’était dans le film récent Netflix, L’homme grisoù Rege-Jean Page Il a continué à démontrer son niveau d’acteur et, bien sûr, sa polyvalence. Eh bien, après avoir joué un duc, il s’est mis dans la peau d’un méchant et a réussi à le faire parfaitement. A tel point que, désormais, il parvient à être considéré comme le nouveau candidat favori pour supplanter Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Quelque chose qui, sans aucun doute, impliquerait un avant et un après dans sa carrière.

Cependant, il convient de noter qu’avant d’avancer à pas de géant dans sa carrière, Rege-Jean Page J’avais de très petits papiers. Et l’un d’eux était Harry Potter où il a donné vie à une figurante qui apparaît derrière Emma Watson dans une scène. C’est pourquoi Jimmy Fallon, le présentateur américain n’a pas hésité à interroger l’acteur sur cette expérience lorsque Page est allé lui rendre visite dans son émission. De même, le chauffeur a montré des images de Regé en Harry Potter charmer les fans.

Cependant, la vérité est que ce qui a été le plus surprenant dans cette interview, c’est quand Régé-Jean Page a révélé un secret d’Emma Watson. L’interprète a parlé des privilèges qu’implique le fait d’être un extra et, pour lui, l’un d’entre eux est de pouvoir être dans des détails que les protagonistes ne pouvaient pas. « La grande chose à propos du jeu d’arrière-plan, en particulier dans les grands films comme celui-ci, et je le recommande à tous les acteurs, c’est que personne ne fait essentiellement attention à vous en arrière-plan. Ensuite, vous devenez le meilleur acteur d’espionnage« , il expliqua.

Puis il a ajouté : « Je voyais comment les réalisateurs travaillent avec ces acteurs, où Emma Watson cache ses téléphones entre les prises. Et c’est précieux”. Et c’est alors que Régé a révélé : «Qui d’ailleurs, l’a caché sous les nappes de mariage. Excusez-moi Emma.”. Avec ces mots, l’artiste a exposé son collègue, même si plus tard, avec un sourire malicieux, il a fini par demander pardon.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂