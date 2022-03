Régé-Jean Page a retrouvé ses coéquipiers de Bridgerton : est-il de retour dans la série ?

célébrités

Le départ de Régé-Jean Page de la deuxième saison de Bridgerton Cela a choqué tout le monde. Mais maintenant, l’acteur a retrouvé ses anciens collègues et les espoirs ont été ravivés. Est-il de retour dans la série ? C’est la vérité!

©NetflixRege-Jean Page

Depuis sa première en 2020, Bridgerton Elle est devenue l’une des séries les plus importantes sur Netflix. C’est qu’avec seulement 28 jours de publication, elle a atteint des chiffres record prenant ainsi le titre le plus attendu : la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Il a occupé ce poste grâce au fait qu’il a atteint 82 millions de vues jusqu’à ce que, avec le lancement de Le jeu du calmar, a été dépassé. Mais, même s’il y a eu des fictions qui l’ont surpassé, son succès a suffi pour que la production soit renouvelée.

A tel point qu’après un an sans nouvelles, le 25 mars Bridgerton rejoindra Netflix avec de nouveaux épisodes. Bien que, comme on le sait, cette fois, la série aura une grande absence: Regé-Jean Page ne reviendra pas en tant que duc de Hastings. C’est le même acteur qui a annoncé, l’année dernière, en même temps que le début du tournage, qu’il ne reviendrait pas pour participer à la fiction, mais qu’il était tout de même très reconnaissant envers le personnage qui l’a catapulté à la renommée internationale.

Par conséquent, après cela et à la déception de milliers de fans, Jean Page n’a pas nommé Bridgerton pour ne pas ouvrir l’espoir d’un éventuel retour. Cependant, au cours des dernières heures, on a appris que l’ancien duc de Hastings et trois membres de la distribution actuelle se trouvaient au même endroit. Et, bien qu’il n’y ait pas de photos d’eux ensemble, la vérité est que cette approche qu’ils ont eue a fait sensation parmi les adeptes de la bande.

C’est parce que Page a retrouvé Jonathan Bailey (Anthony), Nicola Coughlan (Penelope Featherington/Lady Whistledown) et a rencontré le nouveau leader de cette saison, Simone Ashley (Kate Sharma).. Cependant, il convient de noter que cette petite réunion n’était pas leur idée, mais qu’ils se sont tous rencontrés lors du dîner précédant le Prix ​​BAFTA 2022 puisque les quatre officieront, avec d’autres vedettes, en tant que présentateurs.

En effet, ce dimanche 13 mars, ils se retrouveront puisqu’ils doivent être présents pendant que se déroulent les BAFTA. Les acteurs, trois d’origine britannique et Coughlan d’origine irlandaise, sont les célébrités du moment et leur participation à ce type de cérémonies est liée au succès de leur carrière. Maintenant, pour l’instant, on ne sait pas s’ils se sont salués lors du dîner qui a eu lieu, mais la vérité est qu’ils se sont toujours très bien entendus et, malgré le départ de Page de la série Netflix, le lien est resté intact.

